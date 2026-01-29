0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мерц назвав нереалістичним вступ України до ЄС у 2027 році

57
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року наразі неможливий.
Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Clash Report.
За його словами, Україні необхідно виконати Копенгагенські критерії, а цей процес зазвичай триває кілька років. Саме тому прискорений вступ до ЄС, на його думку, є нереалістичним.
«Ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу цим шляхом, але таке швидке приєднання є недоцільним. Берлін готовий допомагати Україні крок за кроком наближатися до стандартів блоку, проте вступ у 2027 році неможливий», — заявив канцлер.

Що передбачають Копенгагенські критерії

Копенгагенські критерії — це базові вимоги до країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, ухвалені у 1993 році. Вони передбачають наявність стабільної демократії, верховенства права, дотримання прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність імплементувати законодавство ЄС і виконувати зобов’язання, що випливають із членства в блоці.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що метою України є вступ до Євросоюзу до 2027 року. Згідно з його словами, вступ до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для України, але й для всієї Європи.
«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік — і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», — зазначав Зеленський.
За матеріалами:
УНІАН
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems