Мерц назвав нереалістичним вступ України до ЄС у 2027 році

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року наразі неможливий.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Clash Report.

За його словами, Україні необхідно виконати Копенгагенські критерії, а цей процес зазвичай триває кілька років. Саме тому прискорений вступ до ЄС, на його думку, є нереалістичним.

«Ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу цим шляхом, але таке швидке приєднання є недоцільним. Берлін готовий допомагати Україні крок за кроком наближатися до стандартів блоку, проте вступ у 2027 році неможливий», — заявив канцлер.

Що передбачають Копенгагенські критерії

Копенгагенські критерії — це базові вимоги до країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, ухвалені у 1993 році. Вони передбачають наявність стабільної демократії, верховенства права, дотримання прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність імплементувати законодавство ЄС і виконувати зобов’язання, що випливають із членства в блоці.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв , що метою України є вступ до Євросоюзу до 2027 року. Згідно з його словами, вступ до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для України, але й для всієї Європи.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік — і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», — зазначав Зеленський.

