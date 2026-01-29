«Каси у смартфоні» витісняють класичні РРО: який середній чек
В Україні програмні рішення дедалі активніше замінюють традиційні касові апарати. Паралельно збільшуються обсяги операцій, середній чек і суми, що проходять через каси, хоча контроль з боку Податкової також залишається відчутним.
Про це повідомляє Опендатабот.
Скільки кас працює в Україні
Наразі в Україні працює 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік їх загальна кількість зросла на 11%.
- Найбільшу динаміку демонструють програмні РРО — так звані «каси у смартфоні»: за рік їх побільшало на 19%.
- Водночас кількість класичних касових апаратів скоротилася на 14%. Нині таких РРО залишилося трохи більше ніж 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.
Як війна змінила структуру РРО
Тренд на зростання ПРРО спостерігається з моменту їх запровадження у 2020 році. Найвідчутніший стрибок стався у перший рік повномасштабної війни, коли держава зобов’язала значно ширше коло фопів використовувати РРО або ПРРО. Тоді кількість програмних кас зросла у 1,8 раза лише за рік.
За час повномасштабної війни частка «кас у смартфоні» сягнула 80% від усіх РРО — проти 39% напередодні повномасштабного вторгнення.
Чеків більше, але темпи зростання сповільнились
Разом із кількістю кас зростає і кількість чеків. У середньому бізнеси пробивали 870 млн чеків щомісяця — за рік їхня кількість збільшилася на 10%. Це у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.
Для порівняння, у 2023 та 2024 роках приріст був значно вищим — близько 30% щороку.
Обсяги операцій і середній чек
У 2025 році через П/РРО пройшло 5,67 трлн грн. Це на 28% більше, ніж роком раніше. У 2024 році зростання було рекордним і становило 73%.
Середній чек у 2025 році сягнув 544 грн — це більш ніж у два рази більше, ніж до початку повномасштабної війни. Найбільш стрімко він зріс у 2024 році — одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.
Перевірок більше, штрафів — менше
Як повідомляє Опендатабот, торік Податкова провела 37 211 перевірок бізнесу щодо використання РРО та ПРРО. За рік їх кількість зросла на 5%. Водночас кількість штрафів зменшилася на ті ж 5%.
Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках на суму 2,3 млрд грн. У середньому один штраф становив 56 тис. грн. Найвищим середній розмір санкцій був у 2024 році — 85 тис. грн.
Раніше ми повідомляли, що Державна податкова служба свідомо зменшує кількість перевірок підприємств. Це частина нового підходу: замість тиску — більше довіри та постійний діалог з бізнесом.
Також Finance.ua писав, що для фізичних осіб-підприємців (ФОП) етап адаптації до використання касових апаратів офіційно завершився.
