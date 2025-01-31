Хто з пенсіонерів з 1 лютого може отримати 944 грн — Finance.ua

Хто з пенсіонерів з 1 лютого може отримати 944 грн Сьогодні 20:13 — Казна та Політика

Хто з пенсіонерів з 1 лютого може отримати 944 грн

Деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії. Про це йдеться в нормі, що діє відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та рішення уряду , пише nv.ua

Хто може отримати

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям:

▪ досягти 80 років і більше;

▪ самостійно проживати;

▪ потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

▪ отримувати пенсію за віком.

Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати.

Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

Розмір доплати — 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2025 році такий прожитковий мінімум становить 2361 грн, а це значить, що розмір відповідної доплати до пенсії — 944,4 грн.

Щоб оформити доплату, окрім заяви, пенсіонери мають надати такий пакет документів.

Документи

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка стане додатковим джерелом виплат поряд із чинною солідарною моделлю. Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів , що такі рахунки можуть стати важливим інструментом для фінансової стабільності країни, але є одне але.

Новак каже, що наявна солідарна система пенсій залишається і буде виконувати роль «базової пенсії», яку нараховує держава, а накопичувальна частина буде безпосередньо залежати від того, яку людина мала зарплату.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,05 гривень. Це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, ніж рік тому. Про це свідчатьдані Пенсійного фонду України.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становить 10 343 630 осіб.

Які виплати отримують українські пенсіонери:

до 3000 гривень — 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія — 2 759,86 гривень,

від 3001 до 4000 гривень — 17,6%, 1 817 897 осіб, середня пенсія — 3 544,23 гривень,

від 4001 до 5000 гривень — 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4 414,06 гривень,

від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія — 6 844,95 гривень,

понад 10 000 гривень — 12,2%, 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 гривень.

Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.