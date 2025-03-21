Скільки буде пенсія при стажі 30 років (розрахунок) — Finance.ua
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Скільки буде пенсія при стажі 30 років (розрахунок)

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Скільки буде пенсія при стажі 30 років (розрахунок)
Скільки буде пенсія при стажі 30 років (розрахунок)
Під час розрахунку пенсії в Україні беруть до уваги три фактори: зарплату, стаж і середню зарплату по Україні. Як дізнатися, яка буде пенсія, якщо стаж 30 років? Розглянемо на прикладі, як її розрахувати.
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Якщо стаж 30 років, яка буде пенсія — приблизний розрахунок
Для розрахунку пенсії ПФУ пропонує використовувати спеціальну формулу:
пенсія = середня зарплата по Україні за попередні 3 роки (розрахунок проводить ПФУ) x індивідуальний коефіцієнт зарплати (відношення середньої зарплати особи до середньої зарплати в Україні) x коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу множать на 1%).
Можна умовно порахувати, яка пенсія за 30 років стажу, якщо взяти середню зарплату, наприклад, 8 тис. грн, а середню зарплату по Україні умовно — 14 000 грн.
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У підсумку отримуємо:
пенсія = 14 000×0,57 (8000 грн / 14 000 грн) x 0,3 (30 років x 1%) = 2394 грн.
Якщо зробити розрахунок із такими самими показниками для стажу 20 років, то пенсійна виплата становитиме: 14 000×0,57×0,2 = 1596 грн.
Тобто, виходить, що чим більший стаж і його коефіцієнт — тим більшою буде пенсія. Але водночас важливу роль відіграє також і індивідуальний коефіцієнт зарплати.
Наприклад, якщо середня зарплата людини становить 14 тис. грн і середня зарплата в Україні — 14 000 грн, людина має 30 років стажу, то пенсія = 14 000×1 (14000 / 14000) x 0,3 = 4200 грн.
Тобто, чим вищий коефіцієнт зарплати (від 1) — тим більша пенсія.
Приблизні розрахунки можна також зробити на сайті ПФУ (на пенсійному калькуляторі), але експерти все ж таки радять робити їх безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду, щоб розрахувати свій точний коефіцієнт зарплати.
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Слід також зазначити, що згідно з українським законодавством, пенсія за 30 років стажу в жінок (тобто, за умови повного стажу та у віці від 65 років) не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати (8000 грн у 2025 році) — це 3200 грн.
Крім цього, пенсія також не може бути меншою за мінімальну, яка була встановлена постановою Кабміну N185 та згідно даних ПФУ:
  • 2725 грн — для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу;
  • 3370 грн — для пенсіонерів 65−70 років із повним стажем, які не працюють;
  • 2980 грн — для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи з повним стажем;
  • 3240 грн — для пенсіонерів 70−80 років із повним стажем (у віці 75−80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3240 грн);
  • 3370 грн — для пенсіонерів від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
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За матеріалами:
УНІАН
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