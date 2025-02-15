Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку — Finance.ua

Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку Сьогодні 13:18 — Особисті фінанси

Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку, Фото: freepik

З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Для призначення виплат пенсіонерам важливо вчасно звернутися до Пенсійного Фонду.

Про це розповіли фахівці Головного управління ПФУ у Донецькій області.

Коли варто звертатися до ПФУ

У відомстві зазначають, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

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У випадку, якщо пенсіонер звернувся після трьох місяців, пенсія призначається з дня звернення за нею.

Хто має право на пенсію за віком

Право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.

Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж (стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

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Так, при досягненні у 2025 році 63 років на пенсію за віком можуть вийти люди, які мають не менш як 22 роки страхового стажу.

Нагадаємо, як заявив Володимир Зеленський, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій.

Станом на кінець 2024 року середня пенсія в Україні становила 5 789 грн або 132 євро. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві — 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

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