Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку

Особисті фінанси
22
Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку
Коли звертатися до ПФУ для призначення пенсії після досягнення пенсійного віку, Фото: freepik
З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Для призначення виплат пенсіонерам важливо вчасно звернутися до Пенсійного Фонду.
Про це розповіли фахівці Головного управління ПФУ у Донецькій області.

Коли варто звертатися до ПФУ

У відомстві зазначають, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
Читайте також
У випадку, якщо пенсіонер звернувся після трьох місяців, пенсія призначається з дня звернення за нею.

Хто має право на пенсію за віком

Право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.
Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж (стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Читайте також
Так, при досягненні у 2025 році 63 років на пенсію за віком можуть вийти люди, які мають не менш як 22 роки страхового стажу.
Нагадаємо, як заявив Володимир Зеленський, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій.
Станом на кінець 2024 року середня пенсія в Україні становила 5 789 грн або 132 євро. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення.
Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві — 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.