Як зросли доходи Пенсійного фонду України на початку року — Finance.ua

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Як зросли доходи Пенсійного фонду України на початку року

Казна та Політика
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Як зросли доходи Пенсійного фонду України на початку року
Як зросли доходи Пенсійного фонду України на початку року
До Пенсійного фонду України за січень 2025 року з усіх джерел фінансування надійшло 68,1 млрд грн. Це на 8,6 млрд грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомляє ПФУ.
За даними ПФУ, власні доходи фонду становили 47,4 млрд грн (з яких 2,0 млрд грн — надходження єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб з держбюджету). Сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зросла на 35,5% до 41,9 млрд гривень.
Кошти держбюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ, становили 15,7 млрд грн.
Кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива — 5,0 млрд грн.
Як зросли доходи Пенсійного фонду України на початку року
Згідно з оперативними даними загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 70,3 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше до відповідного періоду минулого року.
Видатки на виплату пенсій становили 61,5 млрд гривень. Це на 6,8% більше, ніж в січні минулого року (57,6 млрд гривень).
Як зросли доходи Пенсійного фонду України на початку року
За матеріалами:
РБК-Україна
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