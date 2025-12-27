0 800 307 555
Які пам’ятки зображені на українських гривнях

Найчастіше, коли обговорюють дизайн української гривні, згадують про портрети зображених там діячів. Але ж є й зворотна сторона — буквально. Адже на наших грошах є ціла карта важливих для історії України місць.​
Про це пише «Телеканал 24» із посиланням на Національний банк України.

Які шедеври архітектури вже давно у вас у гаманці

Традиція зображати на грошах пам’ятні місця порівняно давня. Як зазначає «Рідна країна», так роблять у Канаді, США, а також у Туреччині та Новій Зеландії, у Єврозоні та в багатьох інших регіонах.
Річ у тім, що у кінці XIX — на початку XX століть країни активно розвивали свої валюти, і одним з важливих аспектів цього процесу був бум масового туризму.​
Природно, що архітектура стала зручним інструментом — собори, парламенти, університети й замки легко впізнавані, а ще й асоціюються з історією та владою.
Відтак на купюрах все частіше з’являлися пам’ятки й пейзажі, які просували країну як напрямок для подорожей і підтримували гордість місцевих за свою спадщину.
Які памʼятки зображеня на українських грошах:
  • 1 гривня — історичний центр Києва часів князя Володимира, так званий «град Володимира» з укріпленнями та давніми храмами.​
  • 2 гривні — Софійський собор у Києві з фрагментами збірника законів «Руська правда», що підкреслює роль Ярослава Мудрого.​
  • 5 гривень — Іллінська церква у Суботові на Черкащині, родинна усипальниця Богдана Хмельницького, поруч із козацькими регаліями.​
  • 10 гривень — Успенський собор Києво-Печерської лаври й символи меценатської діяльності Івана Мазепи.​
  • 20 гривень — будівля Львівського оперного театру на проспекті Свободи.​
  • 50 гривень — будинок Української Центральної Ради в Києві, нині це Будинок учителя.​
  • 100 гривень — червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка з колонадою.​
  • 200 гривень — в’їзна вежа Луцького замку, відомого як замок Любарта, на Волині.​
  • 500 гривень — старий корпус Києво-Могилянської академії на Подолі, одна з найдавніших освітніх установ Східної Європи.​
  • 1000 гривень — будівля Академії наук України, тепер це Національна академія наук України на Володимирській у Києві.
До цього Finance.ua розповідав, як виготовляють українські гривні.
За матеріалами:
Телеканал 24
Гроші
Підпишіться на нас
