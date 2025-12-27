Які пам’ятки зображені на українських гривнях Сьогодні 20:13

Які пам’ятки зображені на українських гривнях

Найчастіше, коли обговорюють дизайн української гривні, згадують про портрети зображених там діячів. Але ж є й зворотна сторона — буквально. Адже на наших грошах є ціла карта важливих для історії України місць.​

Які шедеври архітектури вже давно у вас у гаманці

Традиція зображати на грошах пам’ятні місця порівняно давня. Як зазначає «Рідна країна», так роблять у Канаді, США, а також у Туреччині та Новій Зеландії, у Єврозоні та в багатьох інших регіонах.

Річ у тім, що у кінці XIX — на початку XX століть країни активно розвивали свої валюти, і одним з важливих аспектів цього процесу був бум масового туризму.​

Природно, що архітектура стала зручним інструментом — собори, парламенти, університети й замки легко впізнавані, а ще й асоціюються з історією та владою.

Відтак на купюрах все частіше з’являлися пам’ятки й пейзажі, які просували країну як напрямок для подорожей і підтримували гордість місцевих за свою спадщину.

Які памʼятки зображеня на українських грошах:

1 гривня — історичний центр Києва часів князя Володимира, так званий «град Володимира» з укріпленнями та давніми храмами.​

2 гривні — Софійський собор у Києві з фрагментами збірника законів «Руська правда», що підкреслює роль Ярослава Мудрого.​

5 гривень — Іллінська церква у Суботові на Черкащині, родинна усипальниця Богдана Хмельницького, поруч із козацькими регаліями.​

10 гривень — Успенський собор Києво-Печерської лаври й символи меценатської діяльності Івана Мазепи.​

20 гривень — будівля Львівського оперного театру на проспекті Свободи.​

50 гривень — будинок Української Центральної Ради в Києві, нині це Будинок учителя.​

100 гривень — червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка з колонадою.​

200 гривень — в’їзна вежа Луцького замку, відомого як замок Любарта, на Волині.​

500 гривень — старий корпус Києво-Могилянської академії на Подолі, одна з найдавніших освітніх установ Східної Європи.​

1000 гривень — будівля Академії наук України, тепер це Національна академія наук України на Володимирській у Києві.

