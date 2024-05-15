Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного працевлаштування, — коментар Гетманцева Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного працевлаштування, — коментар Гетманцева

Закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня 2024 року нічого не змінює для військовозобовʼязаних чоловіків, які працевлаштовані офіційно. Адже сам по собі закон не містить жодних підстав для того, аби якимось чином стимулювати неофіційну зайнятість. Водночас військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного працевлаштування.

Про це в інтервʼю Новини. Live сказав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також ФОП чи найманий працівник: особливості працевлаштування для роботодавців та співробітників

«Система обліку військовозобов'язаних працює у нас із 1994 року. Для працевлаштування і раніше потрібен був військовий квиток або документ, який його замінює. І взагалі мобілізація сама по собі не впливає якимось значним образом на ринок праці. Більш вирішальним фактором є міграція», — запевнив Гетманцев.

За його словами, в Україні великий рівень безробіття — близько 20%. Однак з іншого боку складно знайти кваліфікованих спеціалістів навіть у великих містах Україні.

«Спробуйте знайти їх у Києві, Дніпрі чи Львові. Бухгалтера спробуйте знайти. Навіть екскаваторника. Бізнес каже, що не може знайти екскаваторника, пропонуючи зарплату у 4 тис. доларів. Навіть айтішників вже складно знайти», — запевнив політик.

Читайте також Чи зберігають роботодавці робочі місця та зарплати мобілізованих працівників — дослідження

За його словами, проблема України в тому, що кваліфіковані працівники, які знають, як працювати руками і головою, поїхали. Цю проблему вирішити не так просто, це довготривала мета, яка тягне за собою освіту та перекваліфікацію.

Раніше президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявляв , що за останні півтора року з офіційного ринку праці України звільнилися приблизно 1,5 млн працівників через необхідність ставати на військовий облік.

«Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися. По одній простій причині. Вони знають, що офіційне працевлаштування військовозобов'язаних — це зразу облік. І це перша причина переходу економіки в тінь. За нашими даними, приблизно 1,5 мільйона людей за останні півтора року просто звільнилися з офіційного ринку праці», — зазначав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.