Як у Києві отримати компенсацію за генератори (умови) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Як у Києві отримати компенсацію за генератори (умови)

Мешканці Києва можуть отримати відшкодування до 75% вартості придбаних джерел електричної енергії: бензинових, дизельних та газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва у Facebook

Хто може взяти участь

ОСББ, ЖБК/ОК,

житлові будинки з обслуговуючими компаніями (КВЕД 81.10),

житлові кооперативи (ЖК),

будинки, де мешканці обрали управителя будь-якої форми власності.

Отримати консультацію можна звернувшись до вашої районної державної адміністрації міста Києва. Туди ж необхідно подати документи, щоб взяти участь у програмі.

З переліком документів та усіма деталями можна ознайомитися за посиланням

Читайте також Скільки коштують генератори та їх електроенергія

Як це працює

Мешканці можуть отримати відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, придбаних для потреб будинку: бензинових, дизельних, газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо.

Місто відшкодовує частку в 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж:

100 тис. грн для будинків до 6 поверхів (включно);

200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів (включно);

300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.