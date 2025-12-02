0 800 307 555
Як у Києві отримати компенсацію за генератори (умови)

Особисті фінанси
95
Мешканці Києва можуть отримати відшкодування до 75% вартості придбаних джерел електричної енергії: бензинових, дизельних та газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо.
Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва у Facebook.

Хто може взяти участь

  • ОСББ, ЖБК/ОК,
  • житлові будинки з обслуговуючими компаніями (КВЕД 81.10),
  • житлові кооперативи (ЖК),
  • будинки, де мешканці обрали управителя будь-якої форми власності.
Отримати консультацію можна звернувшись до вашої районної державної адміністрації міста Києва. Туди ж необхідно подати документи, щоб взяти участь у програмі.
З переліком документів та усіма деталями можна ознайомитися за посиланням.
Як це працює

Мешканці можуть отримати відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, придбаних для потреб будинку: бензинових, дизельних, газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо.
Місто відшкодовує частку в 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж:
  • 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів (включно);
  • 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів (включно);
  • 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіЕлектроенергія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
