Як у Києві отримати компенсацію за генератори (умови)
Мешканці Києва можуть отримати відшкодування до 75% вартості придбаних джерел електричної енергії: бензинових, дизельних та газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо.
Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва у Facebook.
Хто може взяти участь
- ОСББ, ЖБК/ОК,
- житлові будинки з обслуговуючими компаніями (КВЕД 81.10),
- житлові кооперативи (ЖК),
- будинки, де мешканці обрали управителя будь-якої форми власності.
Отримати консультацію можна звернувшись до вашої районної державної адміністрації міста Києва. Туди ж необхідно подати документи, щоб взяти участь у програмі.
З переліком документів та усіма деталями можна ознайомитися за посиланням.
Читайте також
Як це працює
Мешканці можуть отримати відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, придбаних для потреб будинку: бензинових, дизельних, газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо.
Місто відшкодовує частку в 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж:
- 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів (включно);
- 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів (включно);
- 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.
Поділитися новиною
Також за темою
Як у Києві отримати компенсацію за генератори (умови)
У Польщі роботодавців зобовʼяжуть називати зарплату на співбесіді
Скільки заробляють українці в Польщі: сфери та інтеграція
Чи успадковується земля фермерського господарства
Скільки авто українці щотижня купують на аукціонах США (інфографіка)
Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15−20%