В уряді розповіли, чи складно ветеранам знайти роботу

В Україні вже налічується близько 1,5 млн ветеранів і ветеранок, включно з тими, хто отримав інвалідність внаслідок війни. Міністерство у справах ветеранів надає роботодавцям інструменти для роботи з ветеранами і показує успішні приклади працевлаштування, які демонструють, що ветерани посилюють команди. Великі компанії активно зацікавлені у працевлаштуванні ветеранів.

Про це міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розповіла в інтерв’ю РБК-Україна

«Роботодавці іноді декларативно говорять, що будуть працевлаштовувати ветеранів, а насправді так не роблять», — зазначила вона.

Міністерка пояснила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від країн, де існують великі ветеранські спільноти. Наприклад, у США роками формувалися спільноти молодих людей, які відслужили, звільнилися у нормальному стані здоров’я, отримали освіту і після цього працевлаштовувалися. В Україні більшість ветеранів є цивільними, яких мобілізували і які раніше не служили.

Калмикова зазначила, що зараз усі вчаться знаходити точки дотику. Готовність працювати у цьому напрямку є і в суспільстві, і серед ветеранів. Водночас вона підкреслила, що узагальнення щодо цих груп завжди ризиковане, тому що кожна ситуація є індивідуальною.

Як вплинути на роботодавців

На питання про те, як вплинути на тих роботодавців, які говорять про потребу брати на роботу ветеранів, але не роблять цього, Калмикова відповіла, що повпливати складно. Міністерство виступає проти квот. Його завдання полягає не лише у формальному працевлаштуванні, а у створенні умов, за яких людина зможе працювати.

За словами Калмикової, робота допомагає відновлюватися після психотравмуючих обставин, оскільки людина, яка створює, рухається та розвивається, відновлюється швидше.

Вона додала, що з часом ситуацію врегулює ринок.

Дефіцит кадрів і роль ветеранів

Не завжди існує достатня кількість ветеранів для потреб ринку, оскільки окремі професії потребують перенавчання. Через війну в країні відчувається дефіцит кадрів, тому ветерани стають особливо цінною групою на ринку праці.

«Зараз великий тренд: великі компанії активно прагнуть брати ветеранів на роботу», — наголосила міністерка.

Калмикова зауважила, що ветеран є людиною, яку не мобілізують і яка має досвід. За її словами, рано чи пізно ринок перейде до масового працевлаштування ветеранів. В Україні є півтора мільйона ветеранів, і роботодавці не зможуть ігнорувати таку кількість людей.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав про те, що спеціалісти codes.com.ua провели дослідження щодо того, яку зарплату отримують військові й наскільки вона здатна забезпечити їм гідне життя.

Згідно з результатами дослідження, середня зарплата військовослужбовця в Україні становить 31 000 грн, що на 21,6% більше за середній дохід цивільних. Проте фінансова подушка у більшості військових залишається обмеженою — після витрат залишається лише 5−10 тисяч грн. Державні пільги частково компенсують витрати, проте комфортне життя для більшості ветеранів все ще недосяжне.

