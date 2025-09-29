0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)

Нерухомість
236
В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)
В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)
За останні пів року ціни на однокімнатні квартири незначно знизилися лише у кількох містах України. Одне із таких міст є популярним західним регіоном серед інвесторів та орендарів.
Йдеться про Ужгород, який традиційно входить до трійки найдорожчих міст за цінами на житло. Попри високий попит як з боку орендарів, так і покупців, у вересні середня вартість однокімнатної квартири тут становила $59 200 — на 8% менше, ніж пів року тому.
Читайте також
Для порівняння: двокімнатні квартири в Ужгороді, навпаки, подорожчали — на 7%, до $95 000. А трикімнатні залишилися на рівні $115 000 — їх ціна не змінилася за останні пів року.
В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)

Ціни на 1-кімнатні квартири на заході України (вторинний ринок)

  • Львів — $64 500;
  • Ужгород — $59 200;
  • Чернівці — $55 000;
  • Рівне — $52 000;
  • Луцьк — $50 000;
  • Тернопіль — $41 300;
  • Івано-Франківськ — $38 500;
Як бачимо, найдорожчим залишається Львів, де ціна перевищує $67 тис., тоді як у Луцьку чи Рівному житло обійдеться практично удвічі дешевше.
В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)

Топ-5 міст із найдоступнішими цінами на квартири

Найнижча середня ціна зафіксована у Херсоні — лише $14 000 за квартиру на вторинному ринку. У Запоріжжі квартири можна придбати за $16 000, а в Миколаєві — від $20 000.
Водночас Суми та Харків закривають п’ятірку з показником $22 000.
На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням:
Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems