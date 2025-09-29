В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка) Сьогодні 15:06 — Нерухомість

В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)

За останні пів року ціни на однокімнатні квартири незначно знизилися лише у кількох містах України. Одне із таких міст є популярним західним регіоном серед інвесторів та орендарів.

Йдеться про Ужгород, який традиційно входить до трійки найдорожчих міст за цінами на житло. Попри високий попит як з боку орендарів, так і покупців, у вересні середня вартість однокімнатної квартири тут становила $59 200 — на 8% менше, ніж пів року тому.

Для порівняння: двокімнатні квартири в Ужгороді, навпаки, подорожчали — на 7%, до $95 000. А трикімнатні залишилися на рівні $115 000 — їх ціна не змінилася за останні пів року.

Ціни на 1-кімнатні квартири на заході України (вторинний ринок)

Львів — $64 500;

Ужгород — $59 200;

Чернівці — $55 000;

Рівне — $52 000;

Луцьк — $50 000;

Тернопіль — $41 300;

Івано-Франківськ — $38 500;

Як бачимо, найдорожчим залишається Львів, де ціна перевищує $67 тис., тоді як у Луцьку чи Рівному житло обійдеться практично удвічі дешевше.

Топ-5 міст із найдоступнішими цінами на квартири

Найнижча середня ціна зафіксована у Херсоні — лише $14 000 за квартиру на вторинному ринку. У Запоріжжі квартири можна придбати за $16 000, а в Миколаєві — від $20 000.

Водночас Суми та Харків закривають п’ятірку з показником $22 000.

