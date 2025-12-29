Арешт квартири: що це означає для власника Сьогодні 19:21 — Нерухомість

Арешт квартири: що це означає для власника

Арешт квартири — це тимчасова заборона проводити будь-які дії з житлом. Таке обмеження накладають тоді, коли нерухомість може бути гарантією виконання судового чи фінансового зобов’язання.

Для власників житла та всіх, хто планує купувати квартиру, ця інформація критично важлива: арешт може зірвати угоду, призвести до фінансових втрат або створити юридичні ризики. Розповідаємо, у яких випадках накладають арешт, які обмеження це створює та як перевірити статус житла.

Чому накладають арешт на квартиру

Арешт застосовують тоді, коли є ризик, що власник може приховати або продати нерухомість. За даними Верховного Суду України, це найчастіше трапляється у двох випадках:

під час виконання судових рішень, коли боржник не погашає заборгованості добровільно;

у межах кримінальних проваджень, якщо житло може бути доказом або майном, яке потенційно підлягає конфіскації.

У таких ситуаціях державні або приватні виконавці вносять квартиру до переліку майна, яким тимчасово не можна розпоряджатися.

Які обмеження діють після арешту

Після внесення інформації до реєстру власник фактично втрачає можливість проводити будь-які юридичні дії з житлом. Заборонено:

продавати квартиру;

оформлювати дарування;

передавати нерухомість у заставу;

оформлювати спадкування.

Нотаріальні дії автоматично блокуються — система показує обмеження. Фактично квартира переходить у статус «замороженої» до завершення провадження або виконання рішення.

Коли арешт вважається законним

Арешт накладають на підставі:

судового рішення,

наказу суду,

постанови виконавця.

У документі мають бути зазначені причини та межі арешту. Якщо обставини змінюються — арешт можуть скасувати, і власник знову отримує повний доступ до свого майна.

Як перевірити, чи перебуває квартира під арештом

Перед будь-якими угодами з нерухомістю юристи радять обов’язково перевіряти дані у державних реєстрах.

У витягу можна дізнатися:

чи накладено арешт;

ким він накладений;

на якій підставі.

Це дозволяє уникнути ризику купити квартиру з юридичними проблемами.

Коли арешт знімають

Обмеження припиняється після:

виконання рішення суду,

погашення боргу,

завершення провадження.

Після цього суд або виконавець видає документ, на підставі якого арешт знімають, а інформацію видаляють з реєстру. Власник знову може вільно розпоряджатися житлом.

Раніше ми детально розповідали про те, які речі можна втратити, а які залишаться з вами, якщо маєте борги.

