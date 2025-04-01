Що робити, якщо рахунки заблоковані через арешт коштів (алгоритм) — Finance.ua

Що робити, якщо рахунки заблоковані через арешт коштів (алгоритм) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Що робити, якщо рахунки заблоковані через арешт коштів (алгоритм)

Нині фізична особа може витрачати з арештованого поточного рахунку не більше 13 400 гривень на місяць. Так визначено чинним законодавством.

Також з нього можна сплачувати податки та збори без урахування арешту. Про це пише «Я і закон».

У разі накладення арешту на кошти на декількох рахунках або наявності кількох виконавчих проваджень для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один рахунок в одному банку.

Що робити

Щоб визначити такий рахунок, особа має звернутися до органу ДВС чи приватного виконавця, який наклав арешт на її кошти, з відповідною заявою. Її можна подати у паперовій або електронній формі.

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У заяві обов’язково зазначаються номер поточного рахунку та назва банку, в якому відкрито такий рахунок.

Нагадаємо, якщо банківська картка заблокована , отримати соціальні виплати, зараховані на цю картку, неможливо жодним чином, навіть через касу банку. Варто зауважити, що блокується не картка, а рахунок. Блокування — це призупинення доступу до грошових операцій, включаючи заборону розпорядження коштами, наявними на розрахунковому рахунку.

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