Держава віддає понад 100 об’єктів АРМА на потреби ВПО — деталі
Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, держава передає державну нерухомість та арештовані об’єкти, які перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб.
Уряд передає об’єкти, які перебувають у власності держави та у користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.
У першому такому списку 112 розміщень — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення та будівлі громадського дозвілля. Вони розміщені в різних країнах.
«До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди безкоштовно користуються цим житлом вже в першому кварталі 2026 року», — написала вона.
Уряд також доручив Міністерству освіти і науки розглянути об’єкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО.
Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн.
Наступний етап — протягом місяця всі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додаткові перелік об’єктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки.
