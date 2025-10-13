0 800 307 555
Які авто купують українці: регіони (інфографіка)

53
У вересні 2025 року сервісними центрами МВС було зареєстровано 72,4 тисячі угод купівлі-продажу щодо легкових автомобілів.
Найбільша кількість, та, відповідно, частка тут операцій, що не мають регіональної ознаки, й були здійснені дистанційно за допомогою застосунку Дія. Цим державним сервісом скористалися майже чверть продавців та покупців, а саме 24,8%
Уже з припискою до місця найбільша частка у міста Києва, який через значну кількість операцій ми виділяємо окремо — 12%. Також серед лідерів внутрішнього ринку легковиків Дніпропетровська (6,9%) та Одеська (5,3%) області.
Найменшу кількість перепродажів було зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях — дається взнаки близькість до бойових дій та тимчасова окупація частини територій цих регіонів. Також варто зазначити що тут і далі відсутні дані з Луганської області та т.о. Криму.

Перші реєстрації імпортованих легковиків

Найбільше «свіжопригнаних» було подано на першу реєстрацію у Львівській області (13,3%) — що можна пояснити близькістю до кордону з Польщею та наявності у регіоні чималої кількості бізнесів, які займаються продажем автомобілів як з Європи, так тепер і з інших країн — США, Китаю чи Кореї, оскільки замість Одеси зараз автомобілі прибувають морським шляхом у європейські порти, з яких вони далі часто прямують до Львівської області.
Які авто купують українці: регіони (інфографіка)
Не набагато від лідера відстає місто Київ (13,2%) — значна кількість населення та фактичний статус фінансового центру країни є основою стабільного попиту на автотранспорт, в тому числі новоприбулий. Розрив між наступними регіонами від двох лідерів чималий — більш як удвічі.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
