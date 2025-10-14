Audi повертає легендарну модель у новому форматі (фото)
У 2028 році Audi представить повністю електричний седан A4 e-tron — наступника однієї з найпопулярніших моделей марки.
Новинка стане прямим конкурентом майбутніх BMW i3 та Mercedes EQ C-Class, відкриваючи нову сторінку в історії Audi та її переході на електромобілі.
За попередньою інформацією Autocar та Carscoops, новинка отримає радикальний стиль, який відрізнятиметься від класичного A4.
Дизайн буде натхненний концептом Audi Concept C: мінімалізм, чисті лінії та вузькі чотириелементні фари, що стануть новим фірмовим обличчям бренду.
Очікується поява закритої прямокутної решітки радіатора та оновленого інтер’єру з меншою кількістю сенсорних «віртуальних» кнопок і поверненням до фізичних перемикачів — так, як цього хочуть клієнти.
Платформа нового покоління SSP
Audi A4 e-tron буде побудований на абсолютно новій архітектурі Scalable Systems Platform (SSP) — більш сучасній за нинішню PPE, що використовується в Porsche Macan Electric, Audi A6 та Q6 e-tron. Ця ж платформа стане основою для нових VW Golf, Skoda Octavia та моделей Cupra. SSP має забезпечити більший запас ходу, швидшу зарядку та гнучкі можливості для різних класів авто.
Технології від Volkswagen і Rivian
Вперше Audi планує інтегрувати програмне забезпечення, створене у партнерстві з американською компанією Rivian. Це дозволить зробити A4 e-tron «програмно-визначеним автомобілем»: з можливістю постійних оновлень «по повітрю», кращою інтеграцією сервісів та адаптивними функціями.
Читайте також
За словами генерального директора Audi Гернота Деллнера, вже зараз створюються перші тестові прототипи з новим софтом.
Конкуренція з BMW та Mercedes-Benz
Запуск A4 e-tron у 2028 році стане відповіддю Audi на електричні версії бестселерів конкурентів: BMW i3 (нова «трійка») та Mercedes EQ C-Class. Audi вже має розвинену лінійку електрокросоверів (Q4, Q6 e-tron, майбутній Q2), але бракувало доступного преміального седана. Тепер баланс буде відновлено.
Поділитися новиною
Також за темою
Audi повертає легендарну модель у новому форматі (фото)
Інсайдер розповів, які новинки готується представити Apple
Рейтинг найкращих сімейних електрокарів у 2025 році
ТОП-3 найбільших постачальників авто в Україну
Які авто купують українці: регіони (інфографіка)
Штраф для водіїв 3400 грн: за що можна отримати