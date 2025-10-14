Рейтинг найкращих сімейних електрокарів у 2025 році 14.10.2025, 00:46 — Технології&Авто

Раніше вибір сімейного автомобіля обмежувався або нудними мінівенами, або великими позашляховиками. Сьогодні ситуація змінилася завдяки електромобілям, які поєднують комфорт, сучасні технології та екологічність.

Як зазначають фахівці, нині серед найкращих сімейних електромобілів 2025 року виділяються Kia EV9, Tesla Model Y та Rivian R1S.

Kia EV9 вміщує до семи осіб і має запас ходу до 500 км, пропонуючи просторий салон і стильний дизайн.

Tesla Model Y оснащений опційним третім рядом сидінь і запасом ходу до 498 км, що робить його зручним для щоденних поїздок та подорожей.

Rivian R1S підходить для активного відпочинку й бездоріжжя, має розкішний інтер’єр та запас ходу до 659 км.

Практичні та доступні моделі включають Volkswagen ID.4 із запасом ходу до 468 км, Hyundai Ioniq 5 з ретро-футуристичним дизайном і трансформованим салоном (запас ходу 487 км), а також Ford Mustang Mach-E, який поєднує спортивні характеристики з комфортом для сім’ї та запас ходу до 502 км.

Серед бюджетних варіантів експерти виділили Chevrolet Equinox EV із просторим салоном і запасом ходу до 513 км.

Серед преміальних електромобілів варто відзначити BMW iX із запасом ходу до 521 км, Genesis GV70 із гарантією та інтер’єром високої якості (запас ходу 379 км), Nissan Ariya з просторим салоном і запасом ходу до 489 км, Mercedes-Benz EQB, що вміщує до семи осіб із запасом ходу 391 км, та Cadillac Lyriq із розкішним дизайном і запасом ходу до 505 км.

Усі ці моделі поєднують зручність для родини з сучасними технологіями та комфортом.

