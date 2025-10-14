Інсайдер розповів, які новинки готується представити Apple Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Apple планує анонсувати кілька нових ґаджетів уже цього тижня. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, оновлення отримають iPad Pro, Vision Pro і, ймовірно, базовий MacBook Pro з екраном 14 дюймів — усі з новітнім чіпом Apple M 5 .

Про це повідомляє MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

За даними інсайдера, жодної презентації проводити не будуть: компанія обмежиться серією прес-релізів на сайті Apple Newsroom, а також короткими промо-відео на YouTube.

iPad Pro

Очікується, що оновлений iPad Pro отримає чип M 5 і щонайменше 12 ГБ оперативної пам’яті. Суттєвих змін дизайну не передбачається, однак напис iPad Pro із задньої панелі зникне.

Раніше ходили чутки про додавання другої фронтальної камери, щоб користувачі могли проводити відеодзвінки як у портретній, так і в ландшафтній орієнтації, але підтвердження цьому поки немає.

Згідно з результатами Geekbench 6, що витекли в мережу, новий M 5 зберігає архітектуру з 9 ядрами (3 продуктивних і 6 енергоефективних). Продуктивність CPU зросла приблизно на 12%, а GPU — на 36% порівняно з M 4 в актуальній моделі.

Vision Pro

Оновлена версія гарнітури Vision Pro також отримає чип M 5 (раніше очікувався M 4 ). Можливий і додатковий чип R2 для поліпшеного оброблення введення, однак його масове виробництво за 2-нм техпроцесом TSMC очікується не раніше другої половини наступного року.

У комплекті тепер буде більш зручне наголов’я Dual Knit Band, а також може з’явитися нове забарвлення Space Black. Судячи з документів FCC, гарнітура збереже підтримку Wi-Fi 6, без переходу на 6E або 7.

Поки не відомо, чи вважатиме Apple оновлену гарнітуру повноцінним другим поколінням. За чутками, компанія призупинила розробку Vision Pro 2 і більш доступної моделі Vision Air, зосередивши увагу на розумних окулярах.

14-дюймовий MacBook Pro

Базова версія MacBook Pro 14″ з чіпом M 5 вже готова до запуску. Раніше AppleInsider повідомляв, що вона вийде раніше флагманських моделей з M 5 Pro і M 5 Max, які очікуються на початку 2026 року.

Помітних зовнішніх змін не передбачається. Масштабніше оновлення ноутбуків очікується через два покоління — тоді Apple може додати OLED-дисплей, сенсорний екран, тонкий корпус, вбудований стільниковий зв’язок і чіп M 6 за 2-нм техпроцесом.

Інші пристрої

На стадії розробки, за даними Гурмана, залишаються нові версії Apple TV, HomePod mini і AirTag, але термінів їхнього виходу він не уточнив.

Крім того, на початку наступного року очікуються нові моделі iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air, а також iPhone 17e.

