Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах — Finance.ua
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Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах

Казна та Політика
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Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах
Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах
Державна податкова служба працює над удосконаленням підходів до розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональних особливостей.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємствами та бізнес-асоціаціями Івано-Франківщини.
Він зазначив, що важливим питанням є істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі.
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«На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах», — розповів Кравченко.
За його словами, конкретні пропозиції для бізнесу очікуються до кінця травня 2025 року.
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Кравченко також звернув увагу, що в Івано-Франківській області порівняно з минулим роком зросла на понад 3,3 тисячі кількість суб’єктів господарювання — до 90 тис.
Нагадаємо, Державна податкова служба України розіслала понад 1000 суб’єктам роздрібної торгівлі інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для попередження можливих порушень у проведенні готівкових розрахунків. У ДПС підкреслюють, що повідомлення мають превентивний характер: добровільне виправлення порушень допоможе уникнути фактичних перевірок.
За матеріалами:
Економічна Правда
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