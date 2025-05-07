Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах — Finance.ua

Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Голова ДПС хоче змінити податкове навантаження у регіонах

Державна податкова служба працює над удосконаленням підходів до розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональних особливостей.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємствами та бізнес-асоціаціями Івано-Франківщини.

Він зазначив, що важливим питанням є істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі.

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«На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах», — розповів Кравченко.

За його словами, конкретні пропозиції для бізнесу очікуються до кінця травня 2025 року.

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Кравченко також звернув увагу, що в Івано-Франківській області порівняно з минулим роком зросла на понад 3,3 тисячі кількість суб’єктів господарювання — до 90 тис.

Нагадаємо, Державна податкова служба України розіслала понад 1000 суб’єктам роздрібної торгівлі інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для попередження можливих порушень у проведенні готівкових розрахунків. У ДПС підкреслюють, що повідомлення мають превентивний характер: добровільне виправлення порушень допоможе уникнути фактичних перевірок.

Економічна Правда За матеріалами:

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