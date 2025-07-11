Уряд унормував питання виплати пенсій людям на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua

Уряд унормував питання виплати пенсій людям на тимчасово окупованих територіях Сьогодні 17:25 — Казна та Політика

Уряд унормував питання виплати пенсій людям на тимчасово окупованих територіях

Уряд врегулював питання пенсійних виплат для людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і втратили зв’язок із банком. Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися пенсійними рахунками або не проходили ідентифікацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Що вирішили

Згідно з новими правилами, накопичені пенсійні кошти таких осіб будуть переведені з банківських рахунків до Пенсійного фонду України.

Зазначається, що станом на 1 жовтня 2023 року на рахунках таких пенсіонерів в «Ощадбанку» накопичено понад 10 мільярдів гривень.

Попри переведення коштів до Пенсійного фонду, право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами. Якщо власники коштів живі або у них є законні спадкоємці, вони зможуть отримати кошти одним платежем в повному обсязі.

Нові норми застосовуються лише до пенсіонерів, які відповідають усім трьом умовам:

є (або були) внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з територій, окупованих до 24.02.2022;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися пенсійним рахунком понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад шість місяців.

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«Кошти людини, яка наразі пройшла фізичну ідентифікацію або пройде її до моменту фактичного перерахування коштів з рахунка до Пенсійного фонду, залишаються на рахунку в банку і не переводяться до ПФУ», — наголосили в міністерстві.

Що зміниться найближчим часом

Пенсійний фонд сформує списки осіб, які підпадають під нові вимоги, і передасть їх до «Ощадбанку». Після цього банк за погодженим графіком перераховуватиме кошти до ПФУ.

Для отримання повернутих сум пенсій необхідно буде подати заяву до Пенсійного фонду України (особисто, через вебпортал ПФУ, або в «Ощадбанку» під час проходження ідентифікації).

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Після подання заяви кошти виплачуються одноразово в повному обсязі на банківський рахунок.

Що можна зробити вже зараз

Щоб уникнути переведення коштів до Пенсійного фонду, необхідно пройти фізичну ідентифікацію одним із таких способів:

у відділенні «Ощадбанку»;

у територіальному органі Пенсійного фонду України;

шляхом відеоідентифікації через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду України або Єдиному державному вебпорталі електронних послуг із використанням кваліфікованого електронного підпису.

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