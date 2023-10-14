Табу в резюме. Чого в ньому не повинно бути, якщо хочете отримати роботу — Finance.ua

Табу в резюме. Чого в ньому не повинно бути, якщо хочете отримати роботу Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

Табу в резюме. Чого в ньому не повинно бути, якщо хочете отримати роботу

Під час пошуку роботи зустрічають за резюме, а проводжають за розумом. Адже резюме — це перше, що бачить потенційний роботодавець, і саме на його основі він складає враження про кандидата та ухвалює рішення щодо подальших етапів працевлаштування.

Як пишуть експерти порталу budni.robota.ua, пошукач має зробити максимум, аби на цьому етапі привернути увагу роботодавця та спонукати його перейти на наступний етап. Проте інколи можна перевершити старання, додати до резюме занадто багато інформації та цим відлякати всіх рекрутерів.

Табу для резюме, якщо ви справді хочете отримати роботу

Неправдива інформація

Інколи у пошукача може виникнути спокуса прибрехати у резюме, аби швидше отримати бажану роботу. У більшості випадків це стосується певних умінь, досвіду, володіння іноземною мовою чи додаткової освіти. Цього категорично не можна робити, адже рано чи пізно правда стане відома роботодавцю і тоді важко передбачати закінчення цієї історії.

Якщо, наприклад, вигаданий досвід ніяк не вплине на вашу роботу, то збрехати про вміння, які потрібні для щоденної діяльності, може мати фатальні наслідки.

Нерелевантні досвід, навички та освіта

Ваше резюме має відповідати посаді, на яку ви претендуєте. Тобто, якщо ви шукаєте роботу комунікаційником, то не варто вказувати, що у студентські часи ви працювали продавцем у супермаркеті, а починали свій карʼєрний шлях з оператора call-центру. У резюме має бути лише ваш шлях у комунікаційній сфері, у якій ви розвивалися і доросли до вакантної посади.

Те саме стосується і навичок, і освіти. Якщо ви закінчили курси з манікюру — це ніяк не стосується роботи комунікаційника і виглядати така інформація в розділі освіти буде дивно.

Шаблонні soft skills

HR-ам вже давно набридло читати про стресостійкість, комунікабельність та відповідальність. Досі щодня у кожному другому резюме зустрічаються ці навички і надії кандидатів вразити так роботодавця. Таким чином розділ про особисті якості та навички перестає нести сенс і рекрутери просто його не читають.

Якщо для вашої роботи дуже важливо підкреслити відповідальність чи пунктуальність, то напишіть щось конкретне та своє, до прикладу: «За пʼять років роботи жодного разу не зірвав/зірвала дедлайн та працював/працювала без додаткового контролю».

Активності в школі чи університеті

Під час пошуку першої роботи, до прикладу, тим же комунікаційником, нормально написати в резюме про те, що в університеті ви були редактором газети факультету чи виступали від вишу на різних заходах. Але якщо ви маєте вже чималий професійний досвід, який просто дописуєте в те перше резюме, то виглядає це дивно. Адже рекрутер набагато краще сприймає стисло викладену інформацію, обсягом не більше двох сторінок, і не хоче знати, що в школі ви виграли олімпіаду з української мови.

Некоректне фото

Якщо резюме — це перше знайомство кандидата і роботодавця, то фотографія — це перше, що на цьому знайомстві він бачить. Тому фото має підкреслювати описаний вами досвід і показувати роботодавцю, що перед ним — професійний фахівець. Отже, знімки із вечірок з келихом в руках, пляжні фото у купальнику чи групові фотографії — те, чого у вашому резюме бути не повинно.

Перенасичення контактною інформацією

Раніше у резюме могли вказувати домашню адресу або хоча б місто проживання. З розвитком електронної пошти потреба в цій інформації почала відпадати, до того ж під час пошуку дистанційної роботи вказувати місце вашого проживання максимально дивно.

Так само не потрібно писати в резюме три мобільних телефони, з яких два завжди поза зоною досяжності чи пʼять адрес електронної пошти, на яких ви не відповідаєте. Не плутайте HR-а, краще вказати актуальні контакти, будьте завжди на звʼязку.

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