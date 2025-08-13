Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики — Finance.ua

Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики

Видання WinFuture поділилося характеристиками та порцією якісних рендерів Samsung Galaxy S25 FE, презентація якого відбудеться найближчими тижнями. Смартфон отримає той самий дизайн, що й S25 і S25 Plus, зате коштуватиме дешевше і в чомусь навіть перевершить старші моделі.

Нові рендери демонструють досить типовий флагман від Samsung: великий дисплей, заокруглені кути та потрійне компонування лінз на задній панелі. Основна відмінність від попередника — тонший корпус: товщина Galaxy S25 FE складе всього 7,4 мм проти 8 мм у S24 FE.

Читайте також Samsung офіційно запустила Galaxy A17 5G

Незважаючи на тонший корпус, ємність акумулятора зросте з 4700 мАг до 4900 мАг, а потужність зарядки — до 45 Вт, що майже вдвічі швидше за S24 FE і базовий Galaxy S25, у яких максимум становить 25 Вт. Це може стати головним аргументом на користь вибору саме версії FE.

З інших характеристик: Dynamic AMOLED 2X дисплей на 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2340×1080, процесор Exynos 2400e, 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ постійної пам’яті. Камера включатиме 50-Мп основний сенсор, 12-Мп ультраширокий і 8-Мп телеоб’єктив. Селфі-камера — 12 Мп.

З коробки Galaxy S25 FE працюватиме на Android 16 з оболонкою OneUI 8. А за рахунок більш пізнього виходу оновлюватися девайс буде довше моделей основної лінійки — майже до 2033 року.

За інформацією WinFuture, анонс новинки має відбутися до кінця серпня. Ціна на одному з майданчиків становить 679 євро (~33 000 грн). Це майже на 300 євро дешевше за S25+ у базовій конфігурації.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.