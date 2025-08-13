Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики

Технології&Авто
1
Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики
Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики
Видання WinFuture поділилося характеристиками та порцією якісних рендерів Samsung Galaxy S25 FE, презентація якого відбудеться найближчими тижнями. Смартфон отримає той самий дизайн, що й S25 і S25 Plus, зате коштуватиме дешевше і в чомусь навіть перевершить старші моделі.
Нові рендери демонструють досить типовий флагман від Samsung: великий дисплей, заокруглені кути та потрійне компонування лінз на задній панелі. Основна відмінність від попередника — тонший корпус: товщина Galaxy S25 FE складе всього 7,4 мм проти 8 мм у S24 FE.
Читайте також
Незважаючи на тонший корпус, ємність акумулятора зросте з 4700 мАг до 4900 мАг, а потужність зарядки — до 45 Вт, що майже вдвічі швидше за S24 FE і базовий Galaxy S25, у яких максимум становить 25 Вт. Це може стати головним аргументом на користь вибору саме версії FE.
Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики
З інших характеристик: Dynamic AMOLED 2X дисплей на 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2340×1080, процесор Exynos 2400e, 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ постійної пам’яті. Камера включатиме 50-Мп основний сенсор, 12-Мп ультраширокий і 8-Мп телеоб’єктив. Селфі-камера — 12 Мп.
З коробки Galaxy S25 FE працюватиме на Android 16 з оболонкою OneUI 8. А за рахунок більш пізнього виходу оновлюватися девайс буде довше моделей основної лінійки — майже до 2033 року.
Яким буде смартфон Galaxy S25 FE: дизайн і характеристики
За інформацією WinFuture, анонс новинки має відбутися до кінця серпня. Ціна на одному з майданчиків становить 679 євро (~33 000 грн). Це майже на 300 євро дешевше за S25+ у базовій конфігурації.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems