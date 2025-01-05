Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році — Finance.ua

Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році

У новому поколінні смартокулярів Ray-Ban Meta може з’явитись вбудований дисплей. Гаджет вийде в продаж у 2025 році.

Про це повідомляє Financial Times.

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У Meta вже є проєкт AR-окулярів під назвою Orion. Тому компанія не планує позбуватися концепції простоти й мінімалізму в нинішньому поколінні Ray-Ban.

Якими будуть нові окуляри Ray-Ban

Дисплей не буде займати всю поверхню скла, а лише якусь частину. Ймовірно він використовуватиметься для виведення сповіщень та повідомлень від віртуального асистента Meta.

Одним із ключових чинників успіху окулярів Ray-Ban Meta за $300 стала їхня зручність у використанні.

Додавання повноцінної доповненої реальності з екраном не змінить основну концепцію пристрою, але може суттєво підвищити його ціну.

Перші окуляри Ray-Ban Meta вийшли у продаж у 2021 році, але не стали дуже популярними.

Натомість друге покоління, яке з’явилося в жовтні 2023 року, за кілька місяців перевершило продажі попередньої моделі за два роки. До речі, у 2024 році поставки смартокулярів на глобальному ринку зросли на 73%.

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