Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році

Технології&Авто
12
Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році
Ray-Ban Meta випустить смартокуляри з вбудованим дисплеєм у 2025 році
У новому поколінні смартокулярів Ray-Ban Meta може з’явитись вбудований дисплей. Гаджет вийде в продаж у 2025 році.
Про це повідомляє Financial Times.
Читайте також
У Meta вже є проєкт AR-окулярів під назвою Orion. Тому компанія не планує позбуватися концепції простоти й мінімалізму в нинішньому поколінні Ray-Ban.

Якими будуть нові окуляри Ray-Ban

Дисплей не буде займати всю поверхню скла, а лише якусь частину. Ймовірно він використовуватиметься для виведення сповіщень та повідомлень від віртуального асистента Meta.
Одним із ключових чинників успіху окулярів Ray-Ban Meta за $300 стала їхня зручність у використанні.
Читайте також
Додавання повноцінної доповненої реальності з екраном не змінить основну концепцію пристрою, але може суттєво підвищити його ціну.
Перші окуляри Ray-Ban Meta вийшли у продаж у 2021 році, але не стали дуже популярними.
Натомість друге покоління, яке з’явилося в жовтні 2023 року, за кілька місяців перевершило продажі попередньої моделі за два роки. До речі, у 2024 році поставки смартокулярів на глобальному ринку зросли на 73%.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.