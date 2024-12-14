Samsung розробляє власні смарт-окуляри: інсайдер розповів, як вони можуть виглядати — Finance.ua
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Samsung розробляє власні смарт-окуляри: інсайдер розповів, як вони можуть виглядати

Технології&Авто
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Samsung розробляє власні смарт-окуляри: інсайдер розповів, як вони можуть виглядати
Samsung розробляє власні смарт-окуляри: інсайдер розповів, як вони можуть виглядати
Samsung готує свої окуляри доповненої реальності. Аксесуар не буде схожий на Apple Vision Pro. Замість цього компанія адаптує технології окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses.
Про це повідомляє інсайдер Jukanlosreve.
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«Ексклюзив: перший пристрій доповненої реальності від Samsung не буде оснащений дисплеєм, як і окуляри Ray-Ban від Meta. Це пов’язано з тим, що технологія мікросвітлодіодів ще недосконала».
Samsung планує розвивати технологію мікросвітлодіодів і представити перший продукт з їхнім використанням уже в 2026 році, такої ж стратегії дотримується і Meta, повідомляє Jukanlosreve:
«Samsung планує випустити свої AR-пристрої другого або третього покоління з мікросвітлодіодами в 2026 році. Очікується, що Meta також випустить AR-пристрої з мікросвітлодіодами приблизно в той самий час».
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Офіційний анонс окулярів доповненої реальності від Samsung має відбутися 23 січня на конференції, присвяченій Samsung Galaxy S25.
За матеріалами:
УНІАН
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