Samsung розробляє власні смарт-окуляри: інсайдер розповів, як вони можуть виглядати — Finance.ua

Samsung розробляє власні смарт-окуляри: інсайдер розповів, як вони можуть виглядати
Samsung готує свої окуляри доповненої реальності. Аксесуар не буде схожий на Apple Vision Pro. Замість цього компанія адаптує технології окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses.
Про це повідомляє інсайдер Jukanlosreve.
«Ексклюзив: перший пристрій доповненої реальності від Samsung не буде оснащений дисплеєм, як і окуляри Ray-Ban від Meta. Це пов’язано з тим, що технологія мікросвітлодіодів ще недосконала».
Samsung планує розвивати технологію мікросвітлодіодів і представити перший продукт з їхнім використанням уже в 2026 році, такої ж стратегії дотримується і Meta, повідомляє Jukanlosreve:
«Samsung планує випустити свої AR-пристрої другого або третього покоління з мікросвітлодіодами в 2026 році. Очікується, що Meta також випустить AR-пристрої з мікросвітлодіодами приблизно в той самий час».
Офіційний анонс окулярів доповненої реальності від Samsung має відбутися 23 січня на конференції, присвяченій Samsung Galaxy S25.
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