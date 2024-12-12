Samsung готує до випуску ударостійкий смартфон Galaxy XCover 8 Pro — Finance.ua
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Samsung готує до випуску ударостійкий смартфон Galaxy XCover 8 Pro

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Батарея для його наступника, який називатиметься Samsung Galaxy XCover8 Pro, нещодавно була сертифікована в Safety Korea, і опубліковані її фото та деталі.
Акумулятор з кодом EB-BG766GBY має номінальну ємність 4265 мАг та типову ємність 4350 мАг, що еквівалентно 16.88 Вт·u. Для порівняння, у Galaxy XCover7 була батарея меншого розміру — 4050 мАг (типова ємність 15.59 Вт·г). Батарея виготовлена ​​компанією Amperex Technology Limited (ATL).
Останній смартфон серії XCover Pro вийшов 2022 року. Він відрізнявся рядом переваг, таких як екран із частотою оновлення 120 Гц, ультраширока камера, покращена фронтальна камера та сканер відбитків пальців. Очікується, що XCover8 Pro отримає аналогічні, а можливо, і додаткові оновлення, порівняно з базовими моделями серії.
Поки що немає інформації, коли Samsung планує представити XCover8 Pro. Galaxy XCover6 Pro був випущений у червні 2022 року, а XCover7 — у січні 2024 року, тому логічним припущенням буде, що XCover8 Pro може вийти у першій половині 2025 року.
За матеріалами:
iLenta
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