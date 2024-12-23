Google розробляє розумні окуляри з вбудованим ШІ — Finance.ua

Google розробляє розумні окуляри з вбудованим ШІ Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

Google розробляє розумні окуляри з вбудованим ШІ

Google повертається до ідеї створення смартокулярів.

Про це повідомляє The Verge, посилаючись на менеджера по продуктах Google Deep Mind Бібо Сюй.

Компанія тестує нового ШІ-агента Project Astra на прототипах окулярів.

«Невелика група буде тестувати Project Astra на прототипі окулярів, який, як ми вважаємо, є одним з найбільш потужних і інтуїтивно зрозумілих форм-факторів для випробування такого роду ШІ», — каже Сюй

Компанія поки не заявила відкрито про плани щодо випуску споживчого продукту, але це залишається можливим.

Згідно з повідомленнями, тестувальники будуть залучені до програми Trusted Tester, хоча не всі тести проходитимуть на цих прототипах окулярів. Наприклад, деякі матимуть доступ до Project Astra на смартфонах Pixel 9.

Google також запатентувала нову модель розумних окулярів. Патент був виявлений 10 грудня 2024 року. Окуляри, як повідомляється, оснащені дисплеєм, динаміком і технологією відстеження руху очей.

ElitExpert За матеріалами:

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