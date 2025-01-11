Meta виправить проблеми з оновленням для VR-шоломів Quest, які перетворили гаджет на «цеглину» — Finance.ua

Meta виправить проблеми з оновленням для VR-шоломів Quest, які перетворили гаджет на «цеглину» Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Meta виправить проблеми з оновленням для VR-шоломів Quest, які перетворили гаджет на «цеглину»

Компанія Meta випустила оновлення софту для своїх гарнітур віртуальної реальності, яке призвело до їхнього блокування в деяких користувачів. Спершу Meta применшувала проблему й відмовлялась лагодити постраждалі шоломи Quest, якщо вони не були на гарантії, але тепер в компанії вирішили піти назустріч користувачам.

Про це повідомляє The Verge.

Проблемний апдейт зачепив гарнітури Quest 2, Quest 3 і Quest 3S й фактично перетворив їх на «цеглу» (так званий bricking, коли гаджет продовжує працювати, але не здатний виконувати свої функції).

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Проте 6 грудня Meta заявила, що проблеми з оновленням програмного забезпечення стосуються «деяких нових пристроїв Quest 3S», але не згадала ні про гарнітури Quest 2 або 3, ні про те, про яку версію програмного забезпечення йдеться, ні тоді, ні в більш ранній версії нового повідомлення на сайті підтримки.

Новий апдейт та заходи для користувачів

Компанія оголосила 9 грудня, що випускає своє останнє оновлення Meta Quest v71, в якому додано такі функції, як оновлений метод підключення дисплея віртуального робочого столу і підтримка наскрізного введення клавіатури у віртуальному середовищі.

Раніше власники гарнітур Quest 2 і 3 повідомляли, що Meta відмовила їм в ремонті або заміні їх девайсів, які постраждали від апдейту, оскільки вони не на гарантії.

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Тепер компанія пише, що хоча «більшість» людей зараз можуть нормально користуватися своїми гарнітурами, вона «активно працює над розв’язанням проблеми для всіх користувачів».

Деякі користувачі Reddit повідомляють, що компанія надіслала їм електронною поштою підтвердження того, що вони отримують негарантійне обслуговування, а менеджер спільноти форуму підтримки Meta повідомив, що служба підтримки клієнтів Meta «повинна мати нові вказівки щодо того, як тепер підтримувати користувачів».

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