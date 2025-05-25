Meta додала оновлення до окулярів Ray-Ban: що нового зʼявилося — Finance.ua

Meta додала оновлення до окулярів Ray-Ban: що нового зʼявилося 25.05.2025, 00:08 — Технології&Авто

Meta додала оновлення до окулярів Ray-Ban: що нового зʼявилося

Компанія Meta додала нову функцію в розумні окуляри Ray-Ban Meta. Тепер штучний інтелект може докладно розповісти, що знаходиться навколо.

Про це пише Engadget.

Що відомо про нову функцію в Meta Ray-Ban

Функція опису стане доступною, коли користувач запитає про те, що знаходиться перед ним.

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Функцію можна увімкнути в налаштуваннях програми Meta AI.

У демонстраційному відео незрячий користувач попросив описати парк. ШІ швидко й точно розповів про стежку, дерева і водойму поблизу. В іншому прикладі система описала предмети на кухні.

Meta зазначає, що наразі оновлення буде доступне у США і Канаді, але невдовзі з’явиться і в інших країнах.

Яка ще нова функція зʼявилася гарнітурах в Meta

Ще одна новинка від Meta — функція «живих підписів» у гарнітурах Quest.

Вона перетворює усне мовлення на текст у режимі реального часу.

Функція вже доступна в гарнітурах Quest і віртуальному світі Meta Horizon Worlds.

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