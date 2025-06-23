Apple має намір використовувати ШІ для розробки власних чипів — Finance.ua

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Apple має намір використовувати ШІ для розробки власних чипів

Технології&Авто
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Apple має намір використовувати ШІ для розробки власних чипів
Apple має намір використовувати ШІ для розробки власних чипів
Корпорація Apple розглядає можливість впровадження генеративного штучного інтелекту в процеси проєктування власних мікросхем, що лежать в основі iPhone, Mac і Vision Pro.
Про це повідомив старший віцепрезидент з апаратних технологій компанії Джоні Сроуджі під час нагородження в бельгійському дослідницькому центрі Imec, пише Reuters.
Топменеджер наголосив, що успіх Apple у створенні чіпів — від A4 до останніх моделей — багато в чому пов’язаний із застосуванням передових інструментів автоматизації проєктування (EDA). Тепер компанія робить ставку на ШІ, як спосіб збільшити обсяг проєктних завдань за менших часових витрат.
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На ринку EDA-дизайну домінують фірми Cadence і Synopsys — обидва гравці активно впроваджують ШІ у свої продукти. За словами Сроуджі, саме такі партнери є критично важливими для підтримки складних ініціатив Apple у сфері чипів.
Компанія бачить у генеративних методах ШІ «величезний потенціал» підвищення продуктивності у сфері мікросхем. Це особливо актуально в умовах зростання складності систем і зростаючого попиту на кастомні рішення, зазначив представник корпорації.
Крім того, топменеджер нагадав, що 2020 року Apple зважилася на кардинальний крок і перейшла від процесорів Intel до власних ARM-чіпів у лінійці Mac.
При цьому компанія нібито свідомо відмовилася від плану «Б» — якби перехід провалився, Apple не мала резервної стратегії. Це рішення супроводжувалося масштабною перебудовою всієї програмної інфраструктури, підкреслив віцепрезидент корпорації.
«Ми пішли ва-банк. Не було запасного плану», — заявив Сроуджі.
Він додав, що саме такі стратегічні ризики дають змогу Apple залишатися технологічним лідером. За його словами, компанія і далі має намір утримувати своє місце на передовій прогресу.
За матеріалами:
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