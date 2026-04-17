Місце для вашої реклами

Ощадбанк і Укрексімбанк планують продати Gulliver

Фондовий ринок
Аукціон планують провести протягом найближчих місяців
Державні банки «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» планують у найближчі місяці виставити на продаж столичний торгово-розважальний центр Gulliver.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління «Ощадбанку» Юрія Каціона, який заявив про це під час конференції Forbes Banker.
«Ми найближчим часом оголосимо про продаж цього комплексу на аукціоні на платформі Prozorro», — сказав він під час заходу.
У коментарі РБК-Україна очільник «Ощадбанку» уточнив, що аукціон планують провести протягом найближчих місяців.
Читайте також
«Ощадбанк» володіє 80% майнових прав на ТРЦ Gulliver, ще 20% належать «Укрексімбанку». Рішення про продаж активу банки ухвалили спільно. За словами Каціона, це узгоджена позиція обох фінансових установ.
Відповідаючи на питання, чи не блокують продаж ТРЦ Gulliver судові позови від попереднього власника (Віктор Поліщук, власник мережі магазинів «Ельдорадо»), голова «Ощадбанку» сказав, що поточні судові справи не зупиняють і не блокують можливість продажу активу.

Як Gulliver перейшов банкам

У липні 2025 року ТРЦ Gulliver перейшов у власність державних банків «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» у рахунок погашення боргів. Відповідне рішення було ухвалене за результатами судових процесів проти компаній, пов’язаних із попереднім власником.
Після переходу прав власності, за інформацією пресслужби «Ощадбанку», колишній власник перешкоджав доступу до інженерних мереж будівлі.
Унаслідок цього наприкінці жовтня торговий центр був змушений припинити роботу. Часткове відновлення відбулося 12 грудня, а повноцінно ТРЦ запрацював на початку лютого.
За матеріалами:
РБК-Україна
Ощадбанк
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
