Ощадбанк і Укрексімбанк планують продати Gulliver

«Ощадбанк» володіє 80% майнових прав на ТРЦ Gulliver, ще 20% належать «Укрексімбанку». Рішення про продаж активу банки ухвалили спільно. За словами Каціона, це узгоджена позиція обох фінансових установ.
Відповідаючи на питання, чи не блокують продаж ТРЦ Gulliver судові позови від попереднього власника (Віктор Поліщук, власник мережі магазинів «Ельдорадо»), голова «Ощадбанку» сказав, що поточні судові справи не зупиняють і не блокують можливість продажу активу.
Як Gulliver перейшов банкам
У липні 2025 року ТРЦ Gulliver перейшов у власність державних банків «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» у рахунок погашення боргів. Відповідне рішення було ухвалене за результатами судових процесів проти компаній, пов’язаних із попереднім власником.
Після переходу прав власності, за інформацією пресслужби «Ощадбанку», колишній власник перешкоджав доступу до інженерних мереж будівлі.
Унаслідок цього наприкінці жовтня торговий центр був змушений припинити роботу. Часткове відновлення відбулося 12 грудня, а повноцінно ТРЦ запрацював на початку лютого.