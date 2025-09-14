Світові продажі електромобілів у липні встановили рекорд
У липні 2025 року світові продажі електромобілів сягнули нового рекорду. Було зареєстровано 1,6 млн електричних моделей, що становить зростання на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі батарейних електромобілів (BEV) зросли на 31%, тоді як гібриди — лише на 2%.
Про це повідомляє Autoporady.
Значною мірою світовий ринок електромобілів стимулює Китай, де BEV мають значний успіх. У липні електромобілі склали 26% від загальних продажів автомобілів у країні.
Серед виробників продовжує лідирувати BYD, майже втричі випередивши продажі Tesla, яка посіла друге місце. Третє місце утримує Geely.
Абсолютним лідером серед моделей стала Tesla Model Y, яка показала зростання на 11% і досягла 89 тисяч реєстрацій.
Водночас продажі Tesla Model 3 зменшилися на 14%. Успіх також мали китайські моделі, такі як BYD Song, Geely Xingyuan та BYD Qin Plus.
