0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом

Технології&Авто
7
Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом
Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом
Китайська компанія Xpeng відкликає майже 47,5 тисяч електроседанів P7+. Це приблизно 70% усіх проданих авто. У них знайшли несправність у проводці датчика, через яку може відмовити кермове управління.
Про це пише Bloombeg.
Читайте також
«Китайський виробник електромобілів Xpeng Inc. відкликає 47 490 своїх седанів P7+, що вплине щонайменше на 70% клієнтів, які придбали один із них, через проблеми з кермовим керуванням, які створюють ризики для безпеки», — пише видання.
У заяві Державної адміністрації з регулювання ринку Китаю, йдеться, що на деяких автомобілях, випущених у період з 20 серпня минулого року по 27 квітня поточного, може загорітися індикатор несправності кермового управління, а потім виникнути збій кермового управління через дефект у джгуті проводів датчика.
Це відкликання стало серйозним ударом по новій популярній моделі виробника.
Читайте також
Станом на липень компанія поставила 67 тисяч седанів P7+ з моменту їхнього виходу наприкінці минулого року.
Xpeng повідомляє, що усі дефектні деталі у відкликаних автомобілях буде замінено безкоштовно.
За матеріалами:
УНН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems