Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом

Китайська компанія Xpeng відкликає майже 47,5 тисяч електроседанів P7+. Це приблизно 70% усіх проданих авто. У них знайшли несправність у проводці датчика, через яку може відмовити кермове управління.

Про це пише Bloombeg.

«Китайський виробник електромобілів Xpeng Inc. відкликає 47 490 своїх седанів P7+, що вплине щонайменше на 70% клієнтів, які придбали один із них, через проблеми з кермовим керуванням, які створюють ризики для безпеки», — пише видання.

У заяві Державної адміністрації з регулювання ринку Китаю, йдеться, що на деяких автомобілях, випущених у період з 20 серпня минулого року по 27 квітня поточного, може загорітися індикатор несправності кермового управління, а потім виникнути збій кермового управління через дефект у джгуті проводів датчика.

Це відкликання стало серйозним ударом по новій популярній моделі виробника.

Станом на липень компанія поставила 67 тисяч седанів P7+ з моменту їхнього виходу наприкінці минулого року.

Xpeng повідомляє, що усі дефектні деталі у відкликаних автомобілях буде замінено безкоштовно.

УНН

