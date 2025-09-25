Євроюст викрив схему шахрайства з криптовалютою на понад €100 мільйонів Сьогодні 04:42 — Технології&Авто

Агентство ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) викрило масштабну схему шахрайства з використанням криптовалюти, збитки від якої перевищують 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє Євроюст.

«На запит іспанських та португальських органів влади Євроюст координував масштабну операцію по всій Європі з метою припинення складної схеми інвестиційного шахрайства з криптовалютами. Було затримано п’ятьох підозрюваних, серед яких імовірний головний організатор шахрайської схеми. Через онлайн-платформу для інвестування він ошукав понад сотню жертв, зокрема у Німеччині, Франції, Італії та Іспанії, на суму щонайменше 100 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.

Обшуки були проведені в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії. Правоохоронці заморозили банківські рахунки та інші активи підозрюваних.

Зазначається, що злочинна схема діяла з 2018 року та охоплювала загалом 23 країни.

Зловмисники пропонували інвесторам високі прибутки від вкладень у криптовалюти через професійно оформлені онлайн-платформи. Отримані кошти переводилися на банківські рахунки, переважно в Литві, з метою відмивання. Коли жертви намагалися вивести свої гроші, їх змушували сплачувати додаткові «комісії», після чого вебсайти зникали, а люди залишались без заощаджень.

Розслідування триває, до нього також долучився Європол.

