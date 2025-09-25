0 800 307 555
Євроюст викрив схему шахрайства з криптовалютою на понад €100 мільйонів

Технології&Авто
Агентство ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) викрило масштабну схему шахрайства з використанням криптовалюти, збитки від якої перевищують 100 мільйонів євро.
Про це повідомляє Євроюст.
«На запит іспанських та португальських органів влади Євроюст координував масштабну операцію по всій Європі з метою припинення складної схеми інвестиційного шахрайства з криптовалютами. Було затримано п’ятьох підозрюваних, серед яких імовірний головний організатор шахрайської схеми. Через онлайн-платформу для інвестування він ошукав понад сотню жертв, зокрема у Німеччині, Франції, Італії та Іспанії, на суму щонайменше 100 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.
Обшуки були проведені в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії. Правоохоронці заморозили банківські рахунки та інші активи підозрюваних.
Зазначається, що злочинна схема діяла з 2018 року та охоплювала загалом 23 країни.
Зловмисники пропонували інвесторам високі прибутки від вкладень у криптовалюти через професійно оформлені онлайн-платформи. Отримані кошти переводилися на банківські рахунки, переважно в Литві, з метою відмивання. Коли жертви намагалися вивести свої гроші, їх змушували сплачувати додаткові «комісії», після чого вебсайти зникали, а люди залишались без заощаджень.
Розслідування триває, до нього також долучився Європол.
За матеріалами:
Укрінформ
