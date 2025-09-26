Apple закликала ЄС скасувати закон про цифрові ринки
Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.
Про це повідомляє Вloomberg.
Виробник iPhone висловив свою незгоду із законом про цифрові ринки (DMA), який ЄС запровадив минулого року. Хоча Apple дотримується правил, компанія закликала регуляторів більш ретельно вивчити їхній вплив на користувачів і бізнес у регіоні. В окремих зауваженнях до Європейської комісії Apple навіть попросила скасувати або скоротити дію цього закону.
DMA визначає чіткі правила для таких сервісів, як Google Search, Safari, Amazon та Facebook, і має на меті запобігти зловживанню монопольним становищем. Штрафи за порушення можуть сягати до 10% світового доходу компанії, а у разі повторних порушень — до 20%.
У квітні Європейська комісія оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро (588 мільйонів доларів США), заявивши, що компанія порушила правила, які дозволяють розробникам спрямовувати користувачів до покупок поза її магазином. Apple не погодився та оскаржує це рішення.
Слід зазначити, що інші великі технологічні фірми, включно з Meta, також зазнали штрафів згідно з цим регламентом. Раніше ЄС наклав на компанії значні штрафи: понад 8 мільярдів доларів для Google та 13 мільярдів євро для Apple за несплату податків в Ірландії.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple закликала ЄС скасувати закон про цифрові ринки
Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів через дефект рульової колонки
В Євросоюзі за місяць зріс попит на нові авто
Українці ввезли автомобілів на $3,2 млрд: які країни у топі постачальників
Євроюст викрив схему шахрайства з криптовалютою на понад €100 мільйонів