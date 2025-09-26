Apple закликала ЄС скасувати закон про цифрові ринки Сьогодні 04:48 — Технології&Авто

Apple закликала ЄС скасувати закон про цифрові ринки

Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.

Про це повідомляє Вloomberg.

Виробник iPhone висловив свою незгоду із законом про цифрові ринки (DMA), який ЄС запровадив минулого року. Хоча Apple дотримується правил, компанія закликала регуляторів більш ретельно вивчити їхній вплив на користувачів і бізнес у регіоні. В окремих зауваженнях до Європейської комісії Apple навіть попросила скасувати або скоротити дію цього закону.

DMA визначає чіткі правила для таких сервісів, як Google Search, Safari, Amazon та Facebook, і має на меті запобігти зловживанню монопольним становищем. Штрафи за порушення можуть сягати до 10% світового доходу компанії, а у разі повторних порушень — до 20%.

У квітні Європейська комісія оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро (588 мільйонів доларів США), заявивши, що компанія порушила правила, які дозволяють розробникам спрямовувати користувачів до покупок поза її магазином. Apple не погодився та оскаржує це рішення.

Слід зазначити, що інші великі технологічні фірми, включно з Meta, також зазнали штрафів згідно з цим регламентом. Раніше ЄС наклав на компанії значні штрафи: понад 8 мільярдів доларів для Google та 13 мільярдів євро для Apple за несплату податків в Ірландії.

