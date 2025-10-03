Спам-дзвінки тепер під забороною: в Україні запрацювали нові правила Сьогодні 22:36 — Технології&Авто

Спам-дзвінки тепер під забороною: в Україні запрацювали нові правила

Українські оператори мобільного зв’язку тепер будуть автоматично блокувати спам, нав’язливу рекламу і потенційно шахрайські виклики по телефону.

Щоб уникнути такого блокування викликів, бізнес зобов’язаний укласти договір з оператором і зареєструвати всі номери, з яких здійснюються дзвінки. Номери порушників можуть бути повністю заблоковані.

з 2 жовтня 2025 року. Такі норми встановлені постановою Кабінету міністрів України № 761 від 25 червня 2025 р. Документ набув чинності

При цьому ще одна частина постанови набуде чинності тільки через рік після затвердження документа, тобто влітку-2026. Вона стосується регламентації обов’язків мобільних операторів інформувати користувачів про умови, тарифи, якість зв’язку тощо.

Що змінилося з 2 жовтня

Постанова дала визначення «зловмисних викликів» (включно з масовими автодозвонами, записаними голосовими повідомленнями, небажаними SMS/повідомленнями тощо).

(включно з масовими автодозвонами, записаними голосовими повідомленнями, небажаними SMS/повідомленнями тощо). Забороняється використання автоматичних систем дозвону та розсилок для прямого маркетингу без попередньої згоди абонента.

без попередньої згоди абонента. Абоненти отримали право безоплатно вимагати блокування викликів з номерів, з яких йшов спам і здійснювалися зловмисні виклики.

з номерів, з яких йшов спам і здійснювалися зловмисні виклики. Оператор повинен фіксувати технічними засобами факт розсилки спаму або здійснення зловмисних викликів, а в разі їх виявлення — надіслати абоненту-розсильнику попередження про скорочення надання послуг.

фіксувати технічними засобами факт спаму або здійснення зловмисних викликів, а в разі їх виявлення — про скорочення надання послуг. Якщо вимоги припинити спам не будуть виконані, оператор зможе повністю заблокувати номер, з якого здійснювалися зловмисні дзвінки .

. У правилах запроваджується поняття автентифікація номера телефону, тобто процес, який дає змогу підтвердити, що дії справді вчиняє власник номера -, це робиться для контролю комерційних викликів і запобігання їхній підробці. Також забороняється несанкціоноване втручання в мережі, включно з підробкою ідентифікаторів.

«Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може дзвонити. Якщо немає — виклики з цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже незабаром оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка», — пояснював одразу після ухвалення постанови міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Які ще зміни очікуються

В особистому кабінеті абонента мобільного оператора можна буде не тільки переглянути всі свої витрати, а й самостійно відключити контент-послуги, без запиту до оператора.

Швидкість інтернету повинна буде бути прописана в угоді — тобто, якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а надає 40 Мбіт/с, це буде порушенням умов договору і приводом для подачі скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), або звернення до суду;

Українцям у зоні бойових дій не відключатимуть зв’язок через несплату послуг, SIM-картки не блокуватимуть через несплату, а під час першого входу в мережу має надаватися безкоштовний пакет зв’язку.

