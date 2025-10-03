0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Спам-дзвінки тепер під забороною: в Україні запрацювали нові правила

Технології&Авто
43
Спам-дзвінки тепер під забороною: в Україні запрацювали нові правила
Спам-дзвінки тепер під забороною: в Україні запрацювали нові правила
Українські оператори мобільного зв’язку тепер будуть автоматично блокувати спам, нав’язливу рекламу і потенційно шахрайські виклики по телефону.
Щоб уникнути такого блокування викликів, бізнес зобов’язаний укласти договір з оператором і зареєструвати всі номери, з яких здійснюються дзвінки. Номери порушників можуть бути повністю заблоковані.
Такі норми встановлені постановою Кабінету міністрів України № 761 від 25 червня 2025 р. Документ набув чинності з 2 жовтня 2025 року.
При цьому ще одна частина постанови набуде чинності тільки через рік після затвердження документа, тобто влітку-2026. Вона стосується регламентації обов’язків мобільних операторів інформувати користувачів про умови, тарифи, якість зв’язку тощо.

Що змінилося з 2 жовтня

  • Постанова дала визначення «зловмисних викликів» (включно з масовими автодозвонами, записаними голосовими повідомленнями, небажаними SMS/повідомленнями тощо).
  • Забороняється використання автоматичних систем дозвону та розсилок для прямого маркетингу без попередньої згоди абонента.
  • Абоненти отримали право безоплатно вимагати блокування викликів з номерів, з яких йшов спам і здійснювалися зловмисні виклики.
  • Оператор повинен фіксувати технічними засобами факт розсилки спаму або здійснення зловмисних викликів, а в разі їх виявлення — надіслати абоненту-розсильнику попередження про скорочення надання послуг.
  • Якщо вимоги припинити спам не будуть виконані, оператор зможе повністю заблокувати номер, з якого здійснювалися зловмисні дзвінки.
  • У правилах запроваджується поняття автентифікація номера телефону, тобто процес, який дає змогу підтвердити, що дії справді вчиняє власник номера -, це робиться для контролю комерційних викликів і запобігання їхній підробці. Також забороняється несанкціоноване втручання в мережі, включно з підробкою ідентифікаторів.
Читайте також
«Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може дзвонити. Якщо немає — виклики з цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Уже незабаром оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка», — пояснював одразу після ухвалення постанови міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Які ще зміни очікуються

  • В особистому кабінеті абонента мобільного оператора можна буде не тільки переглянути всі свої витрати, а й самостійно відключити контент-послуги, без запиту до оператора.
  • Швидкість інтернету повинна буде бути прописана в угоді — тобто, якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а надає 40 Мбіт/с, це буде порушенням умов договору і приводом для подачі скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), або звернення до суду;
  • Українцям у зоні бойових дій не відключатимуть зв’язок через несплату послуг, SIM-картки не блокуватимуть через несплату, а під час першого входу в мережу має надаватися безкоштовний пакет зв’язку.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems