Facebook тестує функцію редагування фото штучним інтелектом Meta одразу на вашому телефоні — Finance.ua

Facebook тестує функцію редагування фото штучним інтелектом Meta одразу на вашому телефоні 05.07.2025, 00:15 — Технології&Авто

Facebook тестує функцію редагування фото штучним інтелектом Meta одразу на вашому телефоні

У Канаді та США Facebook запустив пілотний проєкт із штучним інтелектом Meta. Соцмережа Марка Цукерберга пропонує користувачам дозволити ШІ перевіряти фото на телефоні та автоматично завантажувати їх у хмарне сховище. З цього контенту потім будуть створюватися колажі та святкові теми.

Про це пише Mashable.

Пропозиція запакована у формат спливаючого вікна, яке з’являється при спробі завантажити фото чи відео до Facebook. Додаток називає це «хмарною обробкою», пише TechCrunch.

Якщо прочитати «Умови використання штучного інтелекту Meta», то ви дізнаєтеся, що даєте дозвіл ШІ на обробку рис обличчя, виявлення людей і об’єктів, дати створення світлин тощо.

Техоглядачі стурбовані такою ідеєю, адже це означає, що навіть без публікації у соцмережі штучний інтелект Meta опрацьовує великі масиви особистої інформації людей.

У корпорації заспокоюють, що лише перевіряють, чи буде така функція корисною. Адже штучний інтелект зможе курувати створення контенту і готувати його до публікації за вас.

«Ми досліджуємо способи спростити обмін контентом для людей у ​​Facebook, тестуючи пропозиції готового до поширення та курованого контенту з фотоальбому користувача. Ці пропозиції надаються лише за згодою та відображаються лише вам, поки ви не вирішите ними поділитися. Їх можна вимкнути будь-коли. Медіафайли з фотоальбому можуть бути використані для покращення сервісних пропозицій, але не для навчання моделей штучного інтелекту в цьому тесті», — прокоментувала нововведення речниця Meta Кубета Марія (Maria Cubeta).

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