Meta разом із Oakley випускає ШІ-окуляри за $399 із можливістю запису відео у форматі 3K (відео) — Finance.ua

Meta разом із Oakley випускає ШІ-окуляри за $399 із можливістю запису відео у форматі 3K (відео) Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Meta разом із Oakley випускає ШІ-окуляри за $399 із можливістю запису відео у форматі 3K (відео)

Компанія Meta Platforms Inc. спільно із Oakley випустила наступне покоління окулярів зі штучним інтелектом Performance AI, які є першим продуктом для для спортсменів та вболівальників і включають покращену функцію відеозапису.

Про це повідомили у блозі техногіганта.

Завдяки вбудованій камері, відкритим динамікам, рівню водонепроникності IPX4 та багатьом іншим функціям Oakley Meta HSTN є наступним поколінням окулярів зі штучним інтелектом.

Окуляри дають можливість зйомки відео повністю без рук за допомогою вбудованої камери.

Також можна слухати улюблений плейлист чи подкасти завдяки потужним відкритим динамікам, безшовно інтегрованим в оправу.

Пристрій має камеру з більш високою роздільною здатністю, користувачі можуть записувати відео у форматі Ultra HD (3K).

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Повністю заряджені окуляри можуть працювати до восьми годин при звичайному використанні та до 19 годин у режимі очікування.

Також в окуляри вбудований персональний ШІ-помічник, який може надати відповіді на низку питань.

Окуляри Oakley Meta — це нова лінійка продукції, яка обʼєднає фірмовий дизайн Oakley DNA з технологіями Meta, щоб дати «глибше розуміння фізичних можливостей та допомогти поділитися своїми найбільшими перемогами».

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Обмежена серія Oakley Meta HSTN буде доступна для попереднього замовлення з 11 липня за ціною $499, а решта колекції, починаючи з $399, надійде у продаж цього літа.

Окуляри будуть доступні в США, Канаді, Великій британії, Ірландії, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Бельгії, Австралії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії.

Компанія також працює над тим, щоб вивести окуляри на ринки Мексики, Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів наприкінці цього року.

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