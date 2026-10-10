Aston Martin відкладає свій перший електромобіль до щонайменше 2033 року

Компанія Aston Martin відклала запуск свого першого серійного електромобіля. За словами генерального директора Адріана Голлмарка, новинка з’явиться не раніше 2033 року, а її дебют може відбутися лише у 2035-му.

Про це повідомляє Motor1.

Чому компанія відкладає запуск першого серійного електромобіля

Голлмарк не назвав конкретної дати прем’єри, пояснивши, що компанія поки оцінює кілька варіантів розвитку.

За його словами, електромобіль може вийти у 2033, 2034 або 2035 році, але запуск у 2031 році не планується.

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Це чергове перенесення планів Aston Martin щодо електрифікації. За попереднього керівництва компанія розраховувала представити свій перший електромобіль у 2027 році.

Після приходу Голлмарка, який раніше працював у Bentley, орієнтир змістився на 2030 рік, а тепер компанія відклала запуск ще на кілька років.

Компанія не відмовляється від повністю електричної моделі, а хоче дочекатися сприятливіших умов для її запуску.

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Для майбутнього електромобіля компанія вже має технологічного партнера. Aston Martin уклала угоду з Lucid, яка передбачає доступ до технологій електричних силових установок.

Голлмарк зазначає, що перенесення дебюту може навіть піти компанії на користь, оскільки до моменту запуску Aston Martin отримає доступ до значно новішої технології, ніж та, що передбачалася початковою угодою.

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Прицьому Aston Martin не планує найближчим часом відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння.

За словами Голлмарка, компанія має план, який дозволить зберегти виробництво V8 та V12 щонайменше до 2035 року.

Йдеться про адаптацію двигунів до майбутніх вимог щодо викидів. Частиною стратегії стане гібридизація, хоча Aston Martin, ймовірно, не робитиме основну ставку на плагін-гібридні системи.