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Toyota збільшує продажі електромобілів попри ринкові труднощі

Технології&Авто
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Нові електромобілі Toyota, зокрема модель Toyota bZ, демонструють стабільне зростання продажів у третьому кварталі 2026 року, попри загальне зниження попиту на електрокари на ринку.
За даними AUTOGEEK, Toyota Motor North America та Lexus реалізували в США 633 233 автомобілі, що на 0,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Популярність Toyota bZ та інших моделей

Лідером серед електромобілів Toyota стала модель bZ, яка після оновлення швидко завоювала популярність у США. У першій половині 2026 року вона посіла четверте місце за продажами серед електромобілів, поступившись лише Hyundai IONIQ 5, Tesla Model 3 та Tesla Model Y. У третьому кварталі Toyota продала ще 2381 одиницю bZ, що доводить загальний обсяг продажів до майже 25 000 одиниць.
Крім моделі bZ, Toyota пропонує в США електричні кросовери C-HR та bZ Woodland, а також Lexus RZ і новий ES EV. За період до кінця вересня Toyota реалізувала 7215 одиниць C-HR і 2600 одиниць bZ Woodland. Lexus RZ та ES також демонструють значні продажі — 10 214 та 10 333 од. відповідно.
Цікаво, що зростання продажів електромобілів Toyota відбувається на фоні закінчення дії федеральної податкової пільги у розмірі 7500 доларів, яка раніше стимулювала попит. Це свідчить про високу лояльність клієнтів до бренду та його моделей.
За матеріалами:
newsauto
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