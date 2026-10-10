У NASA планують відправляти гуманоїдних роботів на Місяць

NASA створює гуманоїдних роботів для місій на Місяці

NASA працює над новим поколінням людиноподібних роботів, які зможуть допомагати астронавтам під час майбутніх місій на Місяці, а згодом потенційно й на Марсі. Їм планують доручати перевезення обладнання, обслуговування баз і небезпечні ремонтні роботи.

Про це повідомляє Popular Science з посиланням на команду Dexterous Robotics Team у Космічному центрі Джонсона NASA.

Як роботи допомагатимуть астронавтам

В агентстві стверджують, що залишати астронавтів без роботи ніхто не збирається. Навпаки, роботи мають забрати на себе частину рутини та ризиків, щоб люди могли більше часу приділяти дослідженням.

«Якщо ми зможемо відправляти більш функціональних роботів, то зменшимо ризики й допоможемо людям ефективніше робити те, що найкраще вдається саме людям», — пояснює керівник Dexterous Robotics Team Шон Азімі.

Майбутнім роботам доведеться працювати в умовах, значно складніших за земні: за низької гравітації, серед абразивного місячного пилу та під впливом сильного сонячного випромінювання.

NASA розглядає для них як складні, так і досить буденні завдання — від небезпечного ремонту обладнання до перенесення вантажів.

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Наприклад, компанія PickNik нещодавно тестувала програмне забезпечення, яке дозволяє роботизованій руці самостійно знайти люк космічного апарата, відкрити його, а потім перенести вантаж.

Агентство вже понад десять років випробовує людиноподібні машини. Роботу над своїм першим гуманоїдним роботом Robonaut NASA почала ще у 1997-му році разом із DARPA.

Це був експериментальний робот із головою, тулубом і спритними руками, здатний користуватися інструментами астронавтів і виконувати ремонтні роботи.