0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У NASA планують відправляти гуманоїдних роботів на Місяць

Технології&Авто
11
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
NASA створює гуманоїдних роботів для місій на Місяці
NASA створює гуманоїдних роботів для місій на Місяці
NASA працює над новим поколінням людиноподібних роботів, які зможуть допомагати астронавтам під час майбутніх місій на Місяці, а згодом потенційно й на Марсі. Їм планують доручати перевезення обладнання, обслуговування баз і небезпечні ремонтні роботи.
Про це повідомляє Popular Science з посиланням на команду Dexterous Robotics Team у Космічному центрі Джонсона NASA.

Як роботи допомагатимуть астронавтам

В агентстві стверджують, що залишати астронавтів без роботи ніхто не збирається. Навпаки, роботи мають забрати на себе частину рутини та ризиків, щоб люди могли більше часу приділяти дослідженням.
Читайте також
«Якщо ми зможемо відправляти більш функціональних роботів, то зменшимо ризики й допоможемо людям ефективніше робити те, що найкраще вдається саме людям», — пояснює керівник Dexterous Robotics Team Шон Азімі.
Майбутнім роботам доведеться працювати в умовах, значно складніших за земні: за низької гравітації, серед абразивного місячного пилу та під впливом сильного сонячного випромінювання.
NASA розглядає для них як складні, так і досить буденні завдання — від небезпечного ремонту обладнання до перенесення вантажів.
Читайте також
Наприклад, компанія PickNik нещодавно тестувала програмне забезпечення, яке дозволяє роботизованій руці самостійно знайти люк космічного апарата, відкрити його, а потім перенести вантаж.
Агентство вже понад десять років випробовує людиноподібні машини. Роботу над своїм першим гуманоїдним роботом Robonaut NASA почала ще у 1997-му році разом із DARPA.
Це був експериментальний робот із головою, тулубом і спритними руками, здатний користуватися інструментами астронавтів і виконувати ремонтні роботи.
Самостійно ходити він не міг, тому для пересування Robonaut могли встановлювати на колісну платформу, а керувати ним можна було дистанційно.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems