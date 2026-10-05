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MindOn представила універсальний «мозок» для роботів (відео)

Технології&Авто
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MindOn показала модель фізичного ШІ Mind-1
MindOn показала модель фізичного ШІ Mind-1
ШІ навчили керувати роботами у реальному часі — стартап MindOn представив модель Mind-1 для виконання повсякденних завдань. Під час демонстрації роботи виконували маніпуляції зі швидкістю, близькою до людської.
Про це пише MindOn.
Примітно, що на відміну від багатьох розробників, MindOn не створює власне залізо чи корпус робота, а позиціонує Mind-1 як універсальну інтелектуальну систему.
Ця модель здатна працювати на різних робототехнічних платформах без необхідності перенавчання під кожен окремий механізм.
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У продемонстрованих відеоматеріалах із позначкою «1.0x Speed» та «Fully Autonomous» роботи демонструють виконання різнопланових завдань:
  • дворучні маніпулятори сортують пакунки біля конвеєра;
  • механічні руки складають одяг на робочій поверхні;
  • гуманоїд пересувається облаштованою кімнатою та збирає білизну для прання.
Головна мета Mind-1 об’єднати сприйняття, аналіз та фізичну дію в єдину модель замість використання окремих вузькоспеціалізованих алгоритмів.

Швидкість як новий стандарт робототехніки

Досі головним показником для автономних роботів була здатність виконати завдання без допомоги людини. MindOn зміщує фокус на швидкість і ефективність роботи.
За заявою розробників, Mind-1 забезпечує виконання складних маніпуляцій зі швидкістю людини, а у деяких сценаріях — навіть швидше.
Водночас незалежні експерти зазначають, що для остаточного підтвердження цих показників потрібні подальші тести із вимірюванням відсотка успішності та частоти втручання оператора поза контрольованими демо-зонами.
За матеріалами:
РБК-Україна
ШІРоботи
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