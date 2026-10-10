0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung представила свої перші навушники відкритого типу: у чому їхня фішка

Технології&Авто
136
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Galaxy Buds On можна згинати та регулювати під себе без шкоди для зручності носіння
Galaxy Buds On можна згинати та регулювати під себе без шкоди для зручності носіння, Фото: Samsung
Компанія Samsung анонсувала нові бездротові навушники Galaxy Buds On — першу модель бренду у форматі відкритих навушників із кріпленням-кліпсою. Подібний формат вже використовують Sony, Nothing, Huawei та інші виробники.
Про це пише PhoneArena.
Galaxy Buds On помітно відрізняються від звичайних Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro. Замість розміщення всередині слухового каналу навушники фіксуються безпосередньо на вусі.
Такий формат розрахований на більш комфортне тривале використання без відчуття навантаження.
Samsung оснастила новинку двома динаміками TwinBoost і технологією Audio Leakage Reduction, яка має зменшувати витік звуку назовні.
Galaxy Buds On
Galaxy Buds On
За обробку аудіо відповідає процесор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а підсилювач виконаний за схемою Class D.
Для дзвінків передбачено три вбудовані мікрофони, датчик вібрації кісткової провідності та технологію Intelligent Clear Call.
Така система, запевняє виробник, забезпечує чіткість мови навіть у галасливих приміщеннях і на вулиці під час сильного вітру. Заявлений час автономної роботи становить до 9,5 години.
Galaxy Buds On
Galaxy Buds On
Продажі Galaxy Buds On у Південній Кореї розпочнуться 27 жовтня, а трохи пізніше новинка з’явиться у США та Європі.
На батьківщині Samsung за навушники просять 300 тисяч вон, або приблизно 220 доларів. Таким чином, новинка за ціною розташувалася між Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro.
За матеріалами:
УНІАН
Samsung
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems