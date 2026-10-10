Samsung представила свої перші навушники відкритого типу: у чому їхня фішка

Galaxy Buds On можна згинати та регулювати під себе без шкоди для зручності носіння, Фото: Samsung

Компанія Samsung анонсувала нові бездротові навушники Galaxy Buds On — першу модель бренду у форматі відкритих навушників із кріпленням-кліпсою. Подібний формат вже використовують Sony, Nothing, Huawei та інші виробники.

Про це пише PhoneArena.

Galaxy Buds On помітно відрізняються від звичайних Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro. Замість розміщення всередині слухового каналу навушники фіксуються безпосередньо на вусі.

Такий формат розрахований на більш комфортне тривале використання без відчуття навантаження.

Samsung оснастила новинку двома динаміками TwinBoost і технологією Audio Leakage Reduction, яка має зменшувати витік звуку назовні.

Galaxy Buds On

За обробку аудіо відповідає процесор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а підсилювач виконаний за схемою Class D.

Для дзвінків передбачено три вбудовані мікрофони, датчик вібрації кісткової провідності та технологію Intelligent Clear Call.

Така система, запевняє виробник, забезпечує чіткість мови навіть у галасливих приміщеннях і на вулиці під час сильного вітру. Заявлений час автономної роботи становить до 9,5 години.

Galaxy Buds On

Продажі Galaxy Buds On у Південній Кореї розпочнуться 27 жовтня, а трохи пізніше новинка з’явиться у США та Європі.