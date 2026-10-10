Компанія Samsung анонсувала нові бездротові навушники Galaxy Buds On — першу модель бренду у форматі відкритих навушників із кріпленням-кліпсою. Подібний формат вже використовують Sony, Nothing, Huawei та інші виробники. Galaxy Buds On помітно відрізняються від звичайних Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro. Замість розміщення всередині слухового каналу навушники фіксуються безпосередньо на вусі. Такий формат розрахований на більш комфортне тривале використання без відчуття навантаження. Samsung оснастила новинку двома динаміками TwinBoost і технологією Audio Leakage Reduction, яка має зменшувати витік звуку назовні. Galaxy Buds On За обробку аудіо відповідає процесор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а підсилювач виконаний за схемою Class D. Для дзвінків передбачено три вбудовані мікрофони, датчик вібрації кісткової провідності та технологію Intelligent Clear Call. Така система, запевняє виробник, забезпечує чіткість мови навіть у галасливих приміщеннях і на вулиці під час сильного вітру. Заявлений час автономної роботи становить до 9,5 години. Galaxy Buds On Продажі Galaxy Buds On у Південній Кореї розпочнуться 27 жовтня, а трохи пізніше новинка з’явиться у США та Європі. На батьківщині Samsung за навушники просять 300 тисяч вон, або приблизно 220 доларів. Таким чином, новинка за ціною розташувалася між Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / Samsung представила свої перші навушники відкритого типу: у чому їхня фішка