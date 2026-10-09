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Skoda вперше зробила Octavia повним гібридом

Технології&Авто
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Skoda вперше зробила Octavia повним гібридом
Skoda вперше зробила Octavia повним гібридом
Skoda представила Octavia Hybrid, яка стала першою повногібридною моделлю бренду. Автомобіль отримав 1,5-літровий бензиновий двигун, два електромотори та батарею на 1,6 кВт⋅год, а система доступна у двох варіантах потужності.
Гібридна установка має послідовно-паралельну схему та одноступеневу автоматичну трансмісію. Один електромотор працює як генератор і стартер ДВЗ, а другий приводить передні колеса та рекуперує енергію під час гальмування.
На низьких швидкостях Octavia Hybrid може проїхати близько 2 км виключно на електротязі. До 60 км/год автомобіль може працювати у послідовному гібридному режимі, коли бензиновий двигун приводить генератор, а електромотор обертає колеса. На швидкості понад 60 км/год система переходить у паралельний режим, де основне навантаження бере на себе 1,5-літровий двигун, а електромотор може додатково допомагати.
Покупцям запропонують дві версії силової установки. Базовий 1,5-літровий TSI потужністю 131 к.с. забезпечує сумарні 136 к.с., тоді як варіант на 150 к.с. має загальну потужність системи 170 к.с. Обидві версії отримали однакову батарею на 1,6 кВт⋅год, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Гібридні силові установки будуть доступні для Skoda Octavia Hatchback та Estate у комплектаціях Selection і Sportline. У стандартне оснащення додали 10-дюймову цифрову панель приладів та 13-дюймову мультимедійну систему, а на кришці багажника з’явиться спеціальне позначення Hybrid. Замовлення відкриють у жовтні, перші поставки заплановані на грудень. Ціну гібридної версії поки не оголосили. Для порівняння, Octavia Selection з mild hybrid у Чехії коштує від 689 900 чеських крон, що становить близько $31 660.
За матеріалами:
MMR
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