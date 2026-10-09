Skoda вперше зробила Octavia повним гібридом

Skoda представила Octavia Hybrid, яка стала першою повногібридною моделлю бренду. Автомобіль отримав 1,5-літровий бензиновий двигун, два електромотори та батарею на 1,6 кВт⋅год, а система доступна у двох варіантах потужності.

Гібридна установка має послідовно-паралельну схему та одноступеневу автоматичну трансмісію. Один електромотор працює як генератор і стартер ДВЗ, а другий приводить передні колеса та рекуперує енергію під час гальмування.

На низьких швидкостях Octavia Hybrid може проїхати близько 2 км виключно на електротязі. До 60 км/год автомобіль може працювати у послідовному гібридному режимі, коли бензиновий двигун приводить генератор, а електромотор обертає колеса. На швидкості понад 60 км/год система переходить у паралельний режим, де основне навантаження бере на себе 1,5-літровий двигун, а електромотор може додатково допомагати.

Покупцям запропонують дві версії силової установки. Базовий 1,5-літровий TSI потужністю 131 к.с. забезпечує сумарні 136 к.с., тоді як варіант на 150 к.с. має загальну потужність системи 170 к.с. Обидві версії отримали однакову батарею на 1,6 кВт⋅год, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.