Mercedes-Benz оновила GLE 2027: які зміни отримав кросовер

Mercedes-Benz оновила GLE до 2027 модельного року, змінивши силові установки, підвіску та частину технологій. Водночас в інтер’єрі позашляховика все ще помітно, що його платформа дебютувала сім років тому.

Про це пише Jalopnik

Чотири двигуни та два варіанти кузова

GLE четвертого покоління представили у 2020 році, а у 2023-му модель отримала перше оновлення. Тепер Mercedes-Benz провела ще один масштабний рестайлінг, який охопив як стандартний SUV, так і GLE Coupe.

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Усі версії GLE 2027 року мають повний привід. Покупцям доступні два типи кузова — звичайний SUV та купе. GLE Coupe пропонується лише у версії GLE450, має колісну базу на 5,8 см коротшу та більш пряме кермування.

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Основні силові установки мають такі характеристики:

GLE350 — 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун на 255 к.с. і 400 Нм. 48-вольтова м’яка гібридна система може додати ще 23 к.с. Ціна — від $69 850;

GLE450 — 3,0-літрова рядна «шістка» з турбонаддувом і м’яким гібридом, 375 к.с. та 560 Нм. SUV розганяється до 96 км/год за 5 секунд, Coupe — за 4,9 секунди. Ціни — від $76 250 та $82 750 відповідно;

GLE500e — новий плагін-гібрид із 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном та електромотором на 181 к.с. Загальна потужність становить 429 к.с., а крутний момент — 681 Нм. Батарея на 25,3 кВт·год забезпечує понад 64 км електричного пробігу. Вартість — від $82 450;

GLE580 — новий 4,0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом, який розвиває 530 к.с. і 750 Нм. До 96 км/год автомобіль розганяється за 4,2 секунди. Ціна стартує з $97 750.

Заряджання GLE500e постійним струмом потужністю до 60 кВт від 10% до 80% займає близько 30 хвилин.

Новий вигляд і три екрани в салоні

Зовні оновлений GLE отримав нову світлову графіку з підсвіченою зіркою, змінену решітку радіатора та задні ліхтарі у формі зірок. Також у дизайні кузова стало більше чорних пластикових елементів.

У салоні з’явилася фірмова система Superscreen із трьома дисплеями. Водночас Mercedes-Benz залишила фізичні кнопки керування кліматом і сенсорну панель для мультимедійної системи.

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Центральний дисплей має діагональ 12,3 дюйма. Однак широкі рамки та значний вільний простір навколо екранів, за оцінкою автора Jalopnik, створюють враження застарілого рішення.

Обмеження є і в пасажирського дисплея: через нього не можна керувати всіма налаштуваннями пасажирського сидіння, зокрема функцією масажу.

Нові системи допомоги та відмінності GLE Coupe

Оновлений GLE отримав 10 камер, п’ять радарних датчиків і 12 ультразвукових сенсорів. У майбутньому Mercedes-Benz планує додати систему автоматизованого водіння MB. Drive Assist Pro рівня 2++, яка зможе виконувати поїздки за заданим маршрутом.

Її запуск залежатиме від законодавчих змін. Після їхнього ухвалення Mercedes-Benz планує активувати функцію дистанційно за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Під час тест-драйву найкраще себе показав GLE580. Автор відзначив точне кермування, стабільність у поворотах та ефективні гальма. Опціональна пневматична підвіска E-Active Body Control із системою Intelligent Damper Control може заздалегідь адаптуватися до нерівностей дороги.

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GLE500e, своєю чергою, виявився найтихішим і найплавнішим серед протестованих версій. В електричному режимі він може рухатися зі швидкістю до 140 км/год, а за сильнішого натискання на педаль акселератора підключає бензиновий двигун.

У GLE450 Coupe через похилий дах і коротшу колісну базу менше простору для пасажирів другого ряду. При цьому суттєвої переваги у керованості порівняно зі звичайним SUV під час тесту не виявили. Також у салоні купе було більше шуму від шин і дороги.