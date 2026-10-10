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Короткі поїздки на роботу вбивають акумулятор взимку: що радять автоексперти

Технології&Авто
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Короткі поїздки не встигають зарядити АКБ
Короткі поїздки не встигають зарядити АКБ, Фото: magnific
Перші заморозки здатні «посадити» навіть щойно куплений акумулятор. Причина не в самій батареї, а в режимі експлуатації авто — короткі щоденні поїздки просто не дають генератору відновити заряд.
Про це йдеться на сайті Battery Tender.

Чому короткі поїздки поступово розряджають АКБ

Щойно температура падає до мінуса, навіть новий акумулятор може відмовити під час старту. Причина криється не в якості батареї, а у фізико-хімічних процесах і манері експлуатації машини.
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Приблизно за -5 °C перші 15−20 хвилин після пуску генератор лише компенсує витрачену на старт енергію, а реальна підзарядка стартує пізніше.
Навантаження на електросистему в мороз зростає в кілька разів. Моторне мастило густішає, тому колінчастому валу потрібно значно більше енергії для провертання.
Хімічні реакції вповільнюються: батарея неохоче віддає струм і повільніше приймає заряд. А ще накопичується недозаряд — щоденні короткі маршрути «дім — робота» поступово висмоктують резерв, і АКБ сідає непомітно.
Поширене уявлення, що кілька хвилин роботи двигуна відновлюють батарею, не витримує перевірки.
У місті на повне відновлення може піти до 2 годин безперервного руху — приблизно 50 км пробігу. На трасі процес швидший завдяки стабільним обертам, але й там знадобиться щонайменше година їзди.
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Режим коротких зимових поїздок шкодить і двигуну. В авто з прямим упорскуванням палива неконденсований бензин на холодному моторі потрапляє в мастило й погіршує його захисні властивості.
Щоб не палити пальне на поїздки «заради зарядки», автоексперти радять інше правило: раз на місяць підзаряджати акумулятор зовнішнім зарядним пристроєм. Цього достатньо, щоб зберегти ресурс АКБ і спокійно пережити зимовий сезон.
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