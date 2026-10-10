Короткі поїздки на роботу вбивають акумулятор взимку: що радять автоексперти

Перші заморозки здатні «посадити» навіть щойно куплений акумулятор. Причина не в самій батареї, а в режимі експлуатації авто — короткі щоденні поїздки просто не дають генератору відновити заряд.

Про це Про це йдеться на сайті Battery Tender.

Чому короткі поїздки поступово розряджають АКБ

Щойно температура падає до мінуса, навіть новий акумулятор може відмовити під час старту. Причина криється не в якості батареї, а у фізико-хімічних процесах і манері експлуатації машини.

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Приблизно за -5 °C перші 15−20 хвилин після пуску генератор лише компенсує витрачену на старт енергію, а реальна підзарядка стартує пізніше.

Навантаження на електросистему в мороз зростає в кілька разів. Моторне мастило густішає, тому колінчастому валу потрібно значно більше енергії для провертання.

Хімічні реакції вповільнюються: батарея неохоче віддає струм і повільніше приймає заряд. А ще накопичується недозаряд — щоденні короткі маршрути «дім — робота» поступово висмоктують резерв, і АКБ сідає непомітно.

Поширене уявлення, що кілька хвилин роботи двигуна відновлюють батарею, не витримує перевірки.

У місті на повне відновлення може піти до 2 годин безперервного руху — приблизно 50 км пробігу. На трасі процес швидший завдяки стабільним обертам, але й там знадобиться щонайменше година їзди.

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Режим коротких зимових поїздок шкодить і двигуну. В авто з прямим упорскуванням палива неконденсований бензин на холодному моторі потрапляє в мастило й погіршує його захисні властивості.