Короткі поїздки на роботу вбивають акумулятор взимку: що радять автоексперти

Приблизно за -5 °C перші 15−20 хвилин після пуску генератор лише компенсує витрачену на старт енергію, а реальна підзарядка стартує пізніше.
Навантаження на електросистему в мороз зростає в кілька разів. Моторне мастило густішає, тому колінчастому валу потрібно значно більше енергії для провертання.
Хімічні реакції вповільнюються: батарея неохоче віддає струм і повільніше приймає заряд. А ще накопичується недозаряд — щоденні короткі маршрути «дім — робота» поступово висмоктують резерв, і АКБ сідає непомітно.
Режим коротких зимових поїздок шкодить і двигуну. В авто з прямим упорскуванням палива неконденсований бензин на холодному моторі потрапляє в мастило й погіршує його захисні властивості.
Щоб не палити пальне на поїздки «заради зарядки», автоексперти радять інше правило: раз на місяць підзаряджати акумулятор зовнішнім зарядним пристроєм. Цього достатньо, щоб зберегти ресурс АКБ і спокійно пережити зимовий сезон.