Конкуренція для Google і Meta: чи можуть зовнішні постачальники даних нав’язати суперництво — Finance.ua

Конкуренція для Google і Meta: чи можуть зовнішні постачальники даних нав’язати суперництво Сьогодні 21:16

Конкуренція для Google і Meta: чи можуть зовнішні постачальники даних нав’язати суперництво

Зараз спостерігається досить велика хвиля появи великих провайдерів, що мають значну кількість даних. Наприклад, охоплення Helsi становлять близько 20 мільйонів людей, у Сільпо — 10 мільйонів, а в ЛУН — 5 мільйонів.

Про це говорили під час дискусії на конференції ROMI , що відбулася у Києві 20 червня 2025 року.

«Провайдери послуг мають чимало даних про своїх користувачів — коли у них день народження чи які товари вони найчастіше купують. Загалом, дуже багато даних, які можна „ловити“ на різних етапах. Як вам здається, на якому етапі ми зараз з погляду технологічного використання цих даних?» — з такого питання розпочинав модератор дискусії, власник MarTech агентства newage Олексій Лях.

Він зазначив, що 12 років тому можливості таргетингу були примітивними, а зараз компанії мають набагато більші можливості.

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Regional Head of Advertising Sales, OLX Андрій Кирик вважає, що сьогодні технологічно компанії знаходяться на початковому етапі. Попри збільшення обсягів даних та покращення їх обробки. Важливим фактором є обмеження, пов’язані з законами про секретність даних.

«Звісно, даних стало більше, ніж будь-коли. Проте у порівнянні з 12 роками тому, з’явилися закони, яких ми тепер маємо дотримуватися, зокрема й секретності даних. Проте я вважаю, що ми на відносному початку, бо це питання обробки й використання даних в рекламних кампаніях», — каже Кирик.

Своїм баченням нинішньої ситуації поділився і Media Director, Fozzy Group (Сільпо) Дмитро Панасюк. Він підкреслив, що багато компаній мають великі обсяги даних, але це не є їхнім основним бізнесом, що ускладнює їх використання.

«Це факт, так історично склалося. І дуже багато часу довелося витратити і зараз витрачати на те, щоб запроваджувати такі тектонічні зсуви, які дають результат, що data з’являється на ринку і стає доступною для рекламодавців у використанні в різних кампаніях», — каже Панасюк.

Він також зазначив, що ринок даних зараз формується, і велику роботу «під капотом» у цьому напрямку проводять Fozzi Group, Київстар та Helsi, коли формують розуміння у великих компаніях цінності даних. Наступним етапом, за його словами, має стати певна індустріальна стандартизація.

«Існує вислів „Дані — нова нафта“. Проте ключова річ цього вислову у тому, що йому вже 50 років. І нарешті почали з’являтися заводи для цієї нафти. І ми лише зараз на практиці починаємо розуміти, що малося на увазі, коли казали, що ці дані треба зберігати», — каже Бренд та Бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.

Суділковський зазначив, що ринок тільки формується, і він ще не бачить конкуренції за ці дані. Він підкреслив, що ЛУН завжди записував дані, тому їх у них багато, і вони шукають способи їх використовувати.

Модератор дискусії також питав про те, чи можуть зовнішні дані конкурувати з даними Google та Meta? Ось що про це думають експерти.

Кирик вважає, що зовнішні дані можуть скласти конкуренцію Google та Meta, але не змінять їх монопольне положення. Він зазначив, що запит рекламодавців на дані збільшується, але важливо розуміти механіку їх збору та тестувати їх.

Суділковський зазначив, що навіть маючи найкращі дані компанія не може забезпечити їх найкраще використання. На його думку, що ці компанії не є монополістами, попри те, що вони є дуже великими та популярними. Ці дані можна використовувати, якщо правильно сегментувати.

Панасюк зазначив, що у Google є «суперсила» — пошук та аналіз поведінкових даних, а у категорійних гравців у тому, що у них є дані, які показують фінальний етап — факт покупки. Тому експерт вважає, що тут питання не конкуренції, а взаємного співіснування.

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