Експерт Google порадив, як підвищити продуктивність маркетингу в епоху ШІ — Finance.ua

Експерт Google порадив, як підвищити продуктивність маркетингу в епоху ШІ Сьогодні 17:14

Експерт Google порадив, як підвищити продуктивність маркетингу в епоху ШІ

Google вважає революційними зміни в маркетингу завдяки штучному інтелекту.

Цікаво, що для досягнення 50 мільйонів користувачів генеративному ШІ знадобилося лише 5 тижнів, у той час як інтернету загалом знадобилося аж 7 років, щоб досягти цього показника, а літакам — аж 68 років.

Про це розповів старший менеджер по розвитку партнерів у регіоні Центральної та Східної Європи компанії Google Григорій Хроненко під час конференції ROMI.

Він зазначив, що темпи використання інновацій значно пришвидшуються з приходом штучного інтелекту. Саме тому це не еволюційні, а революційні зміни.

Зміни у поведінці споживачів

Хроненко підкреслив, що 84% людей вже користувалися послугами або пристроями на базі ШІ — навіть якщо робили це несвідомо.

При цьому інструменти ШІ на основі чату стають частиною процесу покупок серед користувачів усіх вікових категорій, а шлях до самої покупки стає все менш лінійним:

пошукові запити стають довшими — у 1,5 раза швидше зростання обсягу для довгих запитів, порівняно із коротшими;

— у 1,5 раза швидше зростання обсягу для довгих запитів, порівняно із коротшими; інформаційне перевантаження — 2 із 3 споживачів відкладають або уникають прийняття рішень, коли стикаються з надто великою кількістю варіантів або інформації;

— 2 із 3 споживачів відкладають або уникають прийняття рішень, коли стикаються з надто великою кількістю варіантів або інформації; більше взаємодій — середньостатистичний покупець має 10 точок контакту на своєму шляху до покупки.

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За словами представника Google, 56% усіх покупців не впевнені в економіці (наприклад інфляції, ставках, зарплатах). Тому, коли справа доходить до покупок, виникають складнощі:

67% опитаних вважають, що правильне рішення вимагає більше зусиль;

55% думають, що не можуть дозволити собі прийняти неправильне рішення;

48% менш впевнені у великих покупках;

40% хвилюються, що вони можуть не отримати правильну ціну;

33% хвилюються, що можуть пропустити кращий варіант.

«Чим більшу цінність — грошову чи ресурсну — має купівля для користувача, тим більше точок комунікації та контакту він буде використовувати. І тим більше часу він витратить на покупку», — розповів Хроненко.

Експерт наголосив, що попри те, що користувачі досліджують покупку через відео та соцмережі, пошукові мережі все ж залишаються ключовими для них.

Google щорічно впроваджує понад тисячу оновлень до пошуку, покращуючи його моделінг та релевантність. Хроненко розповів, що компанія у 2022 році оголосила про перехід до «мультисьорчингу», де користувачі можуть шукати інформацію різними способами, такими як текст, зображення, відео та голос. Так користувач відчуває, що він може більше конкретизувати свій запит, щоб отримати якісніший результат.

Хроненко повідомив, що європейські споживачі ставлять Google на перше місце за довіру завдяки наданню релевантної інформації. Він також зазначив, що пошук за зображеннями виріс на 60% рік до року, і кожен п’ятий з цих запитів має комерційну мету.

Експерт виділив три основні зміни у пошуку завдяки Google AI:

AI Overview, який допомагає швидко знаходити відповіді на складні питання;

AI Mode, що розширює можливості AI Overview з більшою аргументованістю (послідовна розмова);

Lens and Circle to Search — пошук того, що бачимо. Цей пошук зріс на 65% рік до року і складає понад 100 млрд візуальних запитів лише у 2025 році.

Що це означає для рекламодавців

Google Search стає більш корисним та передбачуваним, а це означає більше можливостей для бізнесу.

— Реклама точніше підходить під інтереси користувачів. Завдяки ШІ краще зрозуміти, що саме шукає людина, тож реклама стає доречнішою та з’являється у більш відповідні моменти.

— З'являється більше варіантів для реклами. Користувачі більше й активніше шукають інформацію, ставлять складніші запити — тому бізнес має більше способів показати свою рекламу саме тоді, коли вона може зацікавити.

За словами експерта, ШІ допомагає піднести маркетинг на новий рівень, дозволяючи маркетологам більше часу приділяти стратегії та оптимізації результатів.

Хроненко виділив чотири основні етапи залучення ШІ для покращення бізнесу та маркетингових систем:

Вимірювання та аналітика. Люди та процеси. Креативи та контент. Медіа та персоналізація креативів.

Де маркетологи використовують ШІ

«Ми вже знаємо, що більшість маркетологів використовують рішення на базі ШІ. 62% ключових клієнтів Google називають впровадження і підходи до ШІ пріоритетом своїх організацій», — зазначає Хроненко.

Найбільш поширені випадки використання ШІ включають інтеграцію кампаній, каналів чи платформ, а також покращення вимірювання медіа.

Чотири етапи впровадження ШІ в маркетингові стратегії

Основи

Закладання фундаменту ШІ за допомогою даних та технологічних можливостей. Ранні впровадження та тестування вбудованих продуктів Google на базі ШІ для підтримки компаній.

Масштабування

Забезпечте свій ШІ високоякісними даними та вимірювальними фундаментальними даними, щоб підживлювати та розвивати більш просунуті сценарії використання ШІ для маркетингу. Перехід від тестової стадії впровадження штучного інтелекту до масштабного впровадження вбудованих рекламних продуктів Google на основі ШІ.

Провідний

Впровадження передових рішень на основі ШІ, здатних забезпечити значні конкурентні переваги та покращити ефективність. використання штучного інтелекту для маркетингу.

Трансформаційний

Створення маркетингових механізмів на базі штучного інтелекту в режимі реального часу, здатних до постійного вдосконалення та зростання.

Рекомендації щодо використання штучного інтелекту в маркетингових стратегіях

Хроненко підкреслив, що дуже важливо відстежувати та збирати дані, аби покращити навчання моделей ШІ та прогнозувати ефективність. Він рекомендував використовувати власні дані для оптимізації та створення персоналізованих креативів.

Також експерт наголосив на важливості створення оригінального та корисного контенту, орієнтованого на користувача.

Фахівець Google підсумував, що ШІ є інструментом, який може суттєво покращити ефективність маркетингової стратегії, в середньому на 15%, а за умови залучення людської експертизи — до 20%. Тому бізнесу важливо інтегрувати ШІ у свої маркетингові стратегії для досягнення гарних результатів.

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