Volkswagen представив електричний кросовер ID. Cross (фото)
На цьогорічному IAA Mobility 2025 у Мюнхені компанія Volkswagen представила три нові електромобілі: закамуфльовані ID. Polo та ID. Polo GTI, що є серійними версіями концепції ID.2all, та новий концепт ID.Cross.
Усі ці автомобілі надійдуть в серію з наступного року. Автовиробник також обіцяє, що серійна версія концепту ID. EVERY1 з’явиться у 2027 році. Ймовірно, вона називатиметься ID.Up.
Назва ID. Cross свідчить про те, що шоу-кар є субкомпактним позашляховиком і прямим електричним еквівалентом існуючого кросовера T-Cross з двигуном внутрішнього згоряння.
Позашляховик побудований на новій передньопривідній версії платформи MEB. Його габарити становлять 4161/1839/1588 мм у довжину, ширину і висоту відповідно, з колісною базою у 2601 міліметрів.
Це означає, що він на 108 мм довший і на 58 мм вищий за ID.Polo. Багажне відділення має об’єм 490 літрів. Додаткові речі можна покласти у 25-літровий багажник попереду.
Концепт отримав унікальну передню частину з вираженою світловою панеллю та «дружнім» поглядом. Ззаду є три прямокутники, які є відсилкою на ID.Buzz.
Цікаво, що автомобіль має 21-дюймові колеса, що взуті у спеціальні шини для електромобілів від Continental.
У салоні є 11-дюймова цифрова панель приладів, що розташована за масивним квадратним двоспицевим кермом, а також більший 13-дюймовий сенсорний планшет, котрий встановлений у верхній частині приладової панелі.
Набір фізичних кнопок розташували під ним. У центральні консолі є бездротова зарядка та фонова підсвітка салону.
Панелі та сидіння, котрі можна складати, мають оббивку кольору Vanilla Chai з бежевим відтінком.
Німецький автовиробник також підтвердив, що модель матиме запас ходу в 420 кілометрів за циклом WLTP. Електромотор на передній осі має потужність 211 к.с.
Очікується, що серійна версія ID. Cross коштуватиме від 28 000 євро. Електричний кросовер конкуруватиме з Ford Puma Gen-E та Volvo EX30.
