Дебютував новий електрокросовер Mercedes GLC (фото, відео)

Дебютував новий електрокросовер Mercedes GLC (фото, відео)
Дебютував новий електрокросовер Mercedes GLC (фото, відео), Фото: Mercedes-Benz
Електромобіль Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (саме така повна назва моделі) представили на автошоу IAA Mobility у Мюнхені.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Нова модель не замінить бензиновий кросовер Mercedes GLC, а випускатиметься паралельно з ним.
Продажі електрокара стартують на початку 2026 року, а його конкурентами будуть Audi Q6 e-tron, новий BMW iX3, Porsche Macan та Tesla Model Y.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLC with EQ Technology

Новий Mercedes GLC EQ вирізняється елегантним обтічним дизайном із вигнутим дахом та висувними дверними ручками. У нього низький (0,26) аеродинамічний коефіцієнт.
Найоригінальніша зовнішня деталь — величезна хромована фальшрадіаторна решітка із діодним підсвічуванням. Продовгуваті фари та ліхтарі прикрасили візерунком у вигляді трипроменевих зірок Mercedes-Benz.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Розміри Mercedes GLC with EQ Technology:

  • довжина — 4845 мм;
  • ширина — 1913 мм;
  • висота — 1644 мм;
  • колісна база — 2972 мм.

Салон і комплектація Mercedes GLC EQ

Для інтер’єру електрокара доступні як натуральна шкіра, так повністю «веганське» оздоблення.
Панорамний дах має змінне тонування та діодне підсвічування у вигляді емблем Mercedes-Benz.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Головна особливість салону — великий (99 см завдовжки) екран на всю ширину передньої панелі.
Кросовер отримав потужну операційну систему MB. OS та штучний інтелект. Мультимедіа можна доповнити програмами на кшталт Teams, а також передплатою на відео від Disney+.
Електромобіль Mercedes GLC просторіший за бензинового тезку. Об’єм його багажника складає 570−1740 л, також є 128-літровий відсік спереду.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Для Mercedes GLC EQ пропонують навігацію з доповненою реальністю, камери кругового огляду з функцією «прозорого капот», інноваційну систему напівавтономного руху та паркувальний автопілот, який сам знаходить місце для стоянки авто.

Новий Mercedes GLC EQ, характеристики

Електрокросовер дебютував у варіанті Mercedes GLC400 4Matic із повнопривідною 490-сильною установкою та 2-ступінчастою КПП. Він може буксирувати 2,4-тонний причіп. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.
Електромотори вирізняються низьким енергоспоживанням, тому із батареєю на 94 кВт∙год запас ходу становить 713 км. 800-вольтна архітектура робить можливим швидке заряджання потужністю 330 кВт: у такому режимі додати 300 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто електроприлади або ж цілий будинок.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Електрокросовер Mercedes GLC EQ отримав керовані задні колеса та пневмопідвіску від седана S-Class. Крім того, для авто розроблена високоефективна система гальмівної рекуперації з режимом їзди з однією педаллю (авто сповільнюється, якщо відпустити газ).
Авто
Авто
