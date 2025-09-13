У ФРН запустили перший європейський суперкомп’ютер: що він може
У Німеччині відкрили суперкомп’ютер JUPITER — перший у Європі, що подолав екзафлопсний бар’єр потужності. Система, здатна виконувати понад один квінтильйон операцій на секунду.
Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.
Деталі
Зазначається, що суперкомп’ютер знаходиться у дослідницькому центрі Юліха і працює повністю на відновлюваній енергії.
Він має передові системи охолодження й утилізації тепла та очолив світовий рейтинг енергоефективності Green500.
Комплекс Jupiter займає площу понад 2300 квадратних метрів і складається з приблизно 50 модулів-контейнерів. Зараз він є четвертим за швидкістю суперкомп’ютером у світі.
Машина здатна запускати кліматичні й погодні моделі з кілометровою роздільною здатністю, що дозволить точніше прогнозувати екстремальні явища — від хвиль спеки до повеней.
Крім того, JUPITER підтримає майбутню європейську фабрику штучного інтелекту (JAIF), яка навчатиме великі мовні моделі для генеративного ШІ.
Інвестиції у JUPITER склали 500 мільйонів євро — це спільний проєкт ЄС та Німеччини в межах EuroHPC.
Він є частиною ширшої стратегії створення мережі гігафабрик штучного інтелекту, які забезпечуватимуть промисловість і науковців обчислювальними потужностями для розробки нових моделей і технологій.
